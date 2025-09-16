Envío masivo

La Universidad de Cantabria recibe un ataque de phising a través del envío de 5.000 correos electrónicos

La UC alerta de un ataque masivo con la remisión de correos falsos que simulan reclamar el pago de tasas de matrícula. Se han recibido 5.000 correos recibidos y una víctima ha pagado

Estudiantes de la Universidad de Cantabria
Unos 5.000 estudiantes de la Universidad de Cantabria han recibido correos electrónicos donde se les reclama el pago de las tasas de matrícula a través de transferencias bancarias. El fraude ha dejado una víctima en la institución cántabra, aunque se trata de una estafa que está afectando a más universidades españolas.

Era la propia rector de la UC, Conchi López, la que daba a conocer el ciberataque. A través de un mensaje en sus redes sociales, la rectora ha explicado que en las últimas horas los estudiantes han recibido correos electrónicos en los que se simula reclamar el pago de matrícula.

Durante una entrevista en 'Más de Uno Cantabria', Esteban Stafford, director del área de Transformación Digital de la UC, ha explicado cuál es la situación y qué medidas se han tomado.

