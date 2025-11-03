UGT Cantabria rechaza las aperturas comerciales en domingos y festivos en 2026

LEER MÁS El calendario laboral de Cantabria para 2026 ya es oficial: estos son los días festivos

El Sector de Comercio de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT rechazó hoy el calendario de aperturas de los establecimientos comerciales en domingos y festivos en 2026 propuesto por el Gobierno de Cantabria porque “vuelve a imposibilitar un año más la conciliación de la vida laboral y personal de más de 27.000 personas trabajadoras (personas afiliadas el pasado mes de septiembre)”.

Según precisa el sindicato, “UGT se opondrá siempre a unas aperturas de los comercios en domingos y festivos que se añaden a las ya establecidas en los municipios de gran afluencia turística porque, simplemente, convierten a todas las personas trabajadoras del sector en víctimas de intereses empresariales muy concretos”

UGT se opone a un calendario de festivos y domingos comerciales “tanto en las formas como en su contenido porque; aunque no es oficial y no se ha publicado en el BOC, es una propuesta del Gobierno que no suele cambiar y que ha sido planteada de manera unilateral sin consultar a los agentes sociales”

“Además, sea ésta o similar, está más que demostrado que el calendario de domingos y festivos comerciales no aumenta las ventas ni crea empleo en el comercio de Cantabria pero impide que una dependienta o dependiente pueda disfrutar con sus hijos del puente de Semana Santa por poner un ejemplo”, agrega el Sector de Comercio de UGT.

“No es aceptable que los trabajadores y trabajadoras del comercio de Cantabria no puedan disfrutar de los domingos y festivos como los demás y en un sector con bastante precariedad laboral y donde se está reclamando a muchas empresas que respeten el descanso mínimo semanal”, agrega el sindicato.

El Sector de Comercio de UGT añade que “si de por sí es rechazable cualquier domingo y festivo comercial; todavía lo es más que se concentren más de uno en un mismo mes, como sucede en 2026 en el de julio (días 19 y 26) y en el de diciembre donde se fijan hasta tres (días 7, 20 y 27)”.

“El calendario de aperturas comerciales en domingos y festivos del Gobierno de Cantabria para 2026 vuelve a dejar sin la mayor parte de las fechas festivas más señaladas a las personas trabajadoras del sector de actividad económica con más empleo en la Comunidad Autónoma”, subraya el sindicato.

En este sentido, UGT critica que la propuesta del Gobierno de Cantabria incluya el Jueves Santo el 2 de abril, la festividad de La Asunción el 15 de agosto, el Día de la Hispanidad el 12 de octubre; además del último domingo de noviembre (día 29), justo antes de los tres fijados en el mes de diciembre, a los que seguirá el primer domingo de 2026 (4 de enero)”.