El TUS pone en marcha el horario de invierno para adaptarse a las necesidades de los ciudadanos

El Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander (TUS) implementa desde este lunes, 1 de septiembre, y hasta junio de 2026, su nuevo horario general de invierno, con el objetivo de adaptarse a las demandas y necesidades de los ciudadanos.

El concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha manifestado que, de esta forma, se cubrirán las necesidades de la comunidad universitaria y educativa, además del resto de usuarios del TUS.

“Seguimos trabajando para atender más y mejor a los ciudadanos de Santander, ofreciéndoles un servicio municipal de autobuses eficiente y eficaz, con rutas programadas que se adapten a sus necesidades de movilidad”, ha señalado.

De esta forma y tras concluir el horario especial de verano, comienza el general, con varias novedades en las rutas y horarios de los autobuses urbanos, a excepción de las líneas Central, L-1, L-2, L-6c1, L-6c2, L-7c1, L11, L-12, L-13 – L-16 y L-18 que permanecerán igual, sin variaciones en el recorrido.

En el caso de las líneas 3 y 4, como en años anteriores, recuperan los trayectos hasta la Universidad de Cantabria.

La línea 3 establecerá las cabeceras en el Rectorado, con recorrido por el túnel de Tetuán, ida y vuelta; y en el Paseo Pereda 35, además de la cabecera habitual en Ojaiz.

Por su parte, la Línea 4 también tendrá cabeceras en el Intercambiador del Sardinero y el Rectorado, con todos sus trayectos de ida y vuelta por Reina Victoria, además de la cabecera habitual en el Barrio Pesquero.

Además, el lunes 8 de septiembre, comenzará el servicio Intermodal a la Universidad, y el día 11, el servicio de Institutos.

Las líneas 5c1 y 5c2 dejarán de circular por el Sardinero en días laborables y lo harán en sábados, domingos y festivos con fin de trayecto en Piquío e inicio de línea en Plaza de Italia.

La línea 7c2 recupera los recorridos iniciales, por el túnel de Tetuán (para prestar servicio a la Universidad), retomando su trayecto habitual por el Sardinero a partir de la salida de las 09:03 horas desde Luis Quintanilla Isasi.

La línea 12 recupera los servicios de refuerzo para atender al aumento de demanda debido al inicio del curso escolar; y la línea 14 vuelve a su recorrido habitual, prescindiendo de la parada en la plaza de Los Peligros, con cabecera de inicio y fin en la calle Cádiz.

La línea 15 finalizó su servicio ayer domingo, 31 de agosto, y la línea 17 elimina desde hoy la parada de la Virgen del Mar, finalizando su recorrido en Ciriego y Corbán.

Las líneas 24c1 y 24c2 modifican su recorrido los días laborables, pasando por el túnel de Tetuán y manteniendo su trayecto por Reina Victoria los fines de semana hasta el 12 de octubre. A partir de esa fecha, los sábados realizarán el servicio por el túnel de Tetuán.

Por último, los autobuses nocturnos también ajustan su servicio, operando viernes y sábados. Mantienen sus recorridos en la línea N-1 por El Somo en dirección a Corbán y en la línea N-3 con su llegada a la cabecera de Ojaiz en todos sus trayectos.

Para asegurar que todos los usuarios estén informados sobre estos cambios, el TUS ha editado 10.000 folletos con los nuevos horarios y recorridos, que estarán disponibles en las oficinas del TUS en La Paz, en la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento, en la oficina de turismo de Jardines de Pereda y en la web oficial www.tusantander.es.