Los turistas incrementan las ventas de lotería de Navidad en Cantabria este verano

Los loteros cántabros han notado este verano un aumento en las ventas de la Lotería de Navidad. El incremento en el número de turistas que han pasado por Cantabria durante los meses de junio, julio y agosto también se ha notado “bastante”, por ejemplo, en administraciones de Santander.

Es el caso de las ventas de la administración número 9 de Santander. Juan Herrero, lotero de ‘La Suero’, ha notado un aumento “del 10 o el 11%”. Herrera explica que han notado “mucho movimiento” en el Paseo de Pereda donde está la administración “más antigua”.

Según Juan Herrero, “ha habido más” turistas que otros años y “las ventas respecto al año pasado se han incrementado”. “Yo he hecho un cálculo”, explica en declaraciones a Onda Cero, “y a día de hoy” tienen un aumento de “entre un 10 y un 11%, que después se irá viendo a lo largo de la campaña si se mantiene”.

Bajada en septiembre y reactivación con los viajes del IMSERSO

A pesar de “estar contentos”, con la llegada de septiembre notar “un bajón tremendo” en las ventas de lotería de Navidad. “Es automático”, explica Herrero, aunque reconoce que “en breve” va a “volver a subir”. Lo hará “con todas las excursiones que viene de gente del IMSERSO y las excursiones de pueblos”.

“Siempre es así”, explica el lotero de la número 9 de Santander, “y después viene toda la gente a buscar las reservas que tenemos de diferentes empresas, negocios y organizaciones”.