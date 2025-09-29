El túnel de Somaconcha en la A-67 se cierra al tráfico sentido Santander desde el martes hasta el viernes

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando las obras de modernización y mejora de seguridad de Somaconcha, situados en la autovía A-67 y la carretera N-611. Se va a extender una capa de rodadura con aglomerado asfáltico en la calzada, en sentido Santander, en el municipio de Pesquera.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, a partir de las 7:00 horas del martes 30 de septiembre y hasta las 13:00 horas del 3 de octubre, se cerrará al tráfico el tubo del túnel en sentido Santander.

No obstante, se permitirá la circulación por un carril en horario nocturno de 7:00 a 20:00 horas, excepto para vehículos especiales con anchura superior a 4 metros, que podrán circular los lunes, jueves y viernes en horario comprendido entre las 20,00 y las 21,30 horas, debido a las limitaciones impuestas por las obras que se están llevando también a cabo en el viaducto de Marlante.

Para asegurar la fluidez del tráfico, se establecerá un itinerario alternativo, debidamente señalizado, para circular por la carretera N-611, desde la salida en el enlace 144 de la A-67 hasta la reincorporación a la autovía en el enlace de Santa Cruz de Iguña en el km 157.