Tres de cada cuatro municipios de Cantabria tiene viviendas turísticas ilegales entre las 955 que los portales inmobiliarios retirarán "en las próximas fechas", según ha informado este martes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares. En concreto, 76 de los 102 ayuntamientos de la comunidad autónoma, casi el 75%, cuentan con una o más viviendas de alquiler temporal irregular.

Del total, el 43% de los inmuebles que será retirado de las plataformas de alquiler temporal se encuentra en cuatro municipios: Santander, 220; Suances, 79; Comillas, 60; y San Vicente de la Barquera, 54.

Por encima de la veintena de inmuebles, les siguen Ribamontán al Mar (38), Laredo (35), Miengo (22), Potes (22) y Ruiloba (20). Justo detrás aparecen Val de San Vicente (19), Camaleño (19), Noja (18), Castro Urdiales (17), Cillorigo de Liébana (16), Marina de Cudeyo (16), Valdáliga (15), Liérganes (14), Santillana del Mar (13), San Roque de Riomiera (13), Piélagos (12), Voto (12) y Santoña (10).

Y ya por debajo de diez, el Ministerio de Vivienda ha notificado la retirada de anuncios de los municipios de Cabezón de Liébana (9), Udías (9), Medio Cudeyo (8), Ribamontán al Monte (8), Santa María de Cayón (8), Vega de Liébana (8), Rasines (7), Luena (7) y Reocín (7).

Mientras tanto, en Torrelavega, Puente Viesgo, Arnuero, Bárcena de Cicero, Entrambasaguas, Ramales de la Victoria, Rionansa y Villacarriedo se ha notificado la retirada de seis en cada uno; en Meruelo, Alfoz de Lloredo y Bareyo, cinco en cada uno; y en Ampuero, Hazas de Cesto, Hermandad de Campoo de Suso, Limpias, Santa Cruz de Bezana, Saro y Vega de Pas, cuatro en cada municipio.

Para cerrar la lista, se ha notificado la retirada de anuncios de tres viviendas en Colindres, Herrerías, Santiurde de Toranzo, Selaya, Soba y Villafufre; y dos en Liendo, Camargo, Cartes, Corrales de Buelna, Corvera de Toranzo, Escalante, Penagos, Polanco, Ruesga y Valderredible; y una en Arredondo, Anievas, Cabuérniga, Campoo de Enmedio, Mazcuerras, Molledo, Peñarrubia, Polaciones, Riotuerto, San Pedro del Romeral y Solórzano.