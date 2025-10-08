Los trenes seguirán siendo gratuitos hasta que lleguen los 21 nuevos convoyes de Cercanías a Cantabria

El "compromiso" del Gobierno de España es, "en cualquier caso", mantener la gratuidad de los cercanías hasta que lleguen todos los nuevos trenes. Así lo ha explicado el delegado del Gobierno, Pedro Casares, durante su participación en la Mesa del Ferrocarril. En esta reunión se ha abordado la llegada de los 21 nuevos trenes de Cercanías para Cantabria que está fabricando la empresa CAF en Zaragoza.

El delegado del Gobierno ha resaltado que esta gratuidad, unida a las obras que se están ejecutando para mejorar la red, está permitiendo aumentar cada año el número de viajeros en la red, que ya han alcanzado los cinco millones al año.

Sin embargo, el consejero Roberto Media ha replicado que "a los cántabros no nos sirve que los trenes sean gratuitos y con eso seguimos pasando los años". "Queremos realidades y queremos ver los trenes circulando por las vías de Cantabria en 2026", ha aseverado. Desde el Gobierno de Cantabria se ha reclamado que lleguen a la comunidad y estén en funcionamiento "en 2026" tal y como "se comprometieron" desde el Ejecutivo central.

"No vamos a estar de acuerdo en ninguna cosa que no sea cumplir con la palabra dada. La palabra de un político es sagrada y hay que cumplirla. Si no se cumple tenemos un problema", ha afirmado, en declaraciones, el consejero de Fomento, Roberto Media (PP).

Hasta el momento en que ha realizado sus declaraciones, y con la reunión aún por concluir, ha indicado que en la reunión no se ha aportado ninguna nueva información sobre la ejecución de dichos trenes y ha vuelto a reclamar visitar la fábrica de Zaragoza donde se están fabricando.

Sobre este asunto, Casares ha señalado que el "compromiso" del Gobierno de España era contratar esos trenes, que estén fabricados en 2026 y que las primeras unidades pudieran llegar a la comunidad ese mismo año y "paulatinamente" el resto hasta renovar toda la flota, lo que supone una inversión de 165 millones incluidos en el Plan de Cercanías.

Según ha señalado, ese sigue siendo el "horizonte" y "la expectativa", si bien ha indicado que "es una empresa --CAF-- la que tiene un contrato que tiene que cumplir".