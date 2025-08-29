Tráfico decidirá la semana que viene cuándo comenzará a poner multas con el radar de tramo de la autovía A-8

LEER MÁS La DGT prevé 127.000 desplazamientos para el último dispositivo especial de tráfico del verano en Cantabria

Tráfico decidirá la próxima semana cuándo comienza a sancionar a los vehículos que se salten el radar de tramo de la autovía A-8 entre Castro Urdiales y Ontón.

Así lo avanza en Onda Cero Cantabria, José Miguel Tolosa, que mantiene que “la semana que viene” se decidirá “con el Centro de Gestión de Coruña y de León, donde se tramitan las denuncias, el día exacto” en el que “dejará de ser una carta informativa” y pasará “a ser sanción ya”.

Durante una entrevista en ‘Más de Uno Cantabria, el jefe provincial de tráfico explica que “no pensaba” que iba a haber tantas notificaciones como las que se han emitido en último mes.

Tolosa reconoce que, aunque no hay cifras oficiales, las infracciones se han dado “en horario de mañana”. En los momentos en los que coinciden coches que “van a trabajar, conductores que salen de la zona de Castro para ir a Bilbao”.

Palabras de Tolosa en ‘Más de Uno Cantabria’ donde ha explicado cómo será la última operación de tráfico de verano en Cantabria.