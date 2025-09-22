El tráfico en los accesos a la A-8 de Brazomar se desviará a partir del día 29 por las obras de abastecimiento

El tráfico en los accesos a la autovía A-8 de Brazomar, en Castro Urdiales, se desviará a partir del día 29 por el cruce de la tubería dentro de la obra de mejora de abastecimiento de agua.

Así lo ha informado este lunes el Ayuntamiento castreño, que ha recordado que, según avanza la obra que ejecuta la Consejería de Fomento, es necesario acometer el cruce de los accesos a la A-8 y Sámano desde Brazomar (entorno Eroski-Velamayor), cuyas obras se iniciarán el próximo lunes.

Para minimizar el impacto en el tráfico, el Ayuntamiento ha restringido los horarios de trabajo desde las 8.30 horas hasta las 17.30. Durante este intervalo se señalizará un recorrido alternativo mediante conos para dirigir al tráfico que deberá circular en un carril por sentido.

Asimismo, por seguridad, se cerrará el by-pass de la salida de A-8 desde Bilbao, de forma que los vehículos deberán bajar hasta la rotonda y desde ahí, incorporarse al vial de acceso a Castro.

Los trabajos esperan completarse durante la semana y está previsto que duren dos días por sentido, por lo que se desplazará la zona de trabajo y los viales alternativos a medida que avance la obra.

El acabado quedará hormigonado y se asfaltará cuando concluya la actuación por completo. En cualquier caso, la zanja se tapará con chapas a partir de las 17.30 horas y los vehículos podrán circular con normalidad desde ese momento hasta la 8.00 horas del día siguiente, a excepción del by-pass, que permanecerá cerrado hasta la finalización de la obra.

La obra tiene por objeto la sustitución de las tuberías de fibrocemento de la red de abastecimiento regional por otras de fundición, con un importe de unos dos millones de euros, y discurre por varios puntos del municipio.

El Ayuntamiento ha explicado en un comunicado que ha exigido las medidas indicadas "ante la ausencia de un plan de tráfico en el proyecto de la obra ejecutada por la Dirección General de Aguas de la Consejería de Fomento", con la intención de "minimizar las inevitables molestias" que causará al tráfico rodado durante la semana.

Asimismo, ante previsibles atascos, recomienda a los conductores que circulen por este punto desde las 8.30 a las 17.30 horas, que valoren acceder alternativamente por la accesos a la A-8 de Santullán y la plaza de Toros o los que se desplacen desde Sámano por Santullán y La Loma o Mioño.