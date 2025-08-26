Un total de 175 personas y 46 vehículos han abandonado la 'rave' de Roiz y se han puesto 24 denuncias

LEER MÁS La Guardia Civil mantiene los controles a la salida de la 'rave' ilegal en la cantera de Roiz

Un total de 175 personas y 46 vehículos han abandonado la fiesta ilegal que se viene desarrollando desde el pasado viernes en la cantera de Roiz, en Valdáliga. Además, 24 conductores han sido denunciados por consumo de drogas y los organizadores de la 'rave' ya han sido localizados.

Sin embargo, todavía quedan por abandonar el lugar unos 50 ó 60 vehículos y entre 80 y 100 participantes, según los últimos datos actualizados, facilitados este martes por la mañana por el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que ha confiado en que "en las próximas horas se pueda dar por finalizado este episodio".

Ha indicado que "ahora mismo ya está prácticamente desmontándose todas las instalaciones".

A última hora de la tarde del lunes se habían desmontado ya las barras de bar y el escenario montados para la celebración, aunque todavía quedaban asistentes y caravanas por salir, algunos de los cuales se han ido durante la noche y otros aún permanecen, si bien "la previsión es que a lo largo del día vayan saliendo".

La Guardia Civil mantiene un dispositivo especial, desplegando agentes para cerrar los cinco accesos de la zona, que se mantendrá hasta el desalojo total de los asistentes, que han sumado, según las estimaciones de Casares, "entre 300 y 400". "Como actuamos tan rápidamente eso ha impedido que fueran otras cantidades mucho mayores como las que hemos visto en otros lugares de España", ha destacado el delegado del Gobierno.

La fiesta, que carece de autorización, fue convocada por redes sociales. Cuando detectó la convocatoria, la Benemérita puso en marcha un operativo, a las 7.00 horas del sábado, para impedir la entrada de más personas al lugar. Y ese día se realizaron controles de drogas y alcohol a las personas que iban saliendo. Los efectivos continúan en los cinco accesos practicando estos controles.

Desde la Delegación del Gobierno avisaron que los organizadores se pueden enfrentar a sanciones de hasta 600.000 euros y los participantes, a multas de entre 150 y 30.000 euros.

Por su parte, la empresa concesionaria de la cantera ha interpuesto una demanda por la ocupación ilegal del espacio.