Torrelavega será el primer municipio de Cantabria en poner cerraduras a los contenedores de basura orgánica

El Ayuntamiento de Torrelavega licita el suministro e instalación de 450 cerraduras electrónicas, sus comunicaciones y software necesario para contenedores de la recogida de la fracción de biorresiduos. Una actuación subvencionada a través de la orden FOM/23/2024, de 22 de octubre de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria en el marco del PRTR.

El presupuesto de licitación es de 326.700 euros y el plazo de ejecución es de 2 meses, debiendo estar suministradas e instaladas antes del 15 de febrero de 2026. Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 20 de noviembre a las 23:59 horas.

Pérez Noriega ha indicado que este sistema se implementará mediante la instalación de cerraduras electromecánicas u otro tipo de control de acceso en los contenedores, accionados mediante tarjeta o aplicación móvil, y un sistema de gestión de datos que permita identificar el uso por parte de los ciudadanos, incluyendo domicilios, locales y otros usuarios. Las cerraduras deberán poder accionarse mediante la tarjeta ciudadana de Torrelavega.

Nuevos contenedores para textil y calzado

Asimismo, el edil ha informado del inicio del proceso de licitación para el suministro de 25 contenedores destinados a la recogida de textiles y calzado, para el departamento de recogida de residuos domésticos de la empresa Aguas Torrelavega S.A. Esta iniciativa, con un presupuesto de 37.812,50 euros, también está subvencionada por la

Consejería de Fomento dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y permitirá ampliar la red de puntos de recogida en la ciudad. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 12 de diciembre a las 14:00 horas. Los contenedores deberán contar con sistema antivandálico en boca de aportación y puerta trasera y tener una capacidad para albergar un contendor de carga trasera de 1.100 litros, entre otras características.

Además, el Ayuntamiento, también a través de Aguas Torrelavega, ha abierto el proceso para incorporar un vehículo tipo furgón caja abierta y volquete, específico para la recogida de enseres y residuos voluminosos, mediante un contrato de alquiler con opción a compra. Se trata de un furgón volquete con caja abierta y plataforma trasera de elevación, diseñado para mejorar la operativa del servicio. El presupuesto de licitación es de 100.430 euros, y las ofertas podrán presentarse hasta el próximo 12 de diciembre a las 14:00 horas.