Torrelavega propone sacar a concesión los bajos de El Malecón mediante procedimiento abierto

El equipo de Gobierno de Torrelavega, PRC-PSOE, ha propuesto sacar a concesión los espacios de los bajos del estadio de El Malecón mediante un procedimiento abierto al que puedan concurrir empresas, a raíz de un informe municipal que avala las decisiones tomadas por el Ayuntamiento y apunta que es "improcedente" realizar una cesión directa a La Gimnástica hasta que se resuelvan sus procedimientos judiciales.

El alcalde, el regionalista Javier López Estrada, ha trasladado la propuesta a los portavoces de los grupos municipales como una alternativa que permita avanzar en el desarrollo del club y de las instalaciones. Ésta consiste en sacar a concesión mediante procedimiento abierto estos locales y que los usos sean acordados entre La Gimnástica y el Ayuntamiento conforme al Plan General de Ordenación Urbana.

Para abordar esta opción se ha convocado una reunión con la directiva del club este jueves, a la que también se ha invitado a los portavoces de todos los grupos municipales con el objetivo de seguir analizando el expediente y buscar una solución "consensuada".

Previamente, este miércoles López Estrada ha informado a la Junta de Portavoces del contenido del informe -recibido ayer- de la Secretaría General en relación con la propuesta de La Gimnástica de concesión administrativa del estadio El Malecón y sus instalaciones anexas, que según ha explicado el regidor concluye que "no es posible realizar una cesión directa en la situación actual hasta que se resuelvan los procedimientos judiciales abiertos".

Así, ha subrayado que "los nuevos informes municipales avalan todas las decisiones tomadas por el equipo de Gobierno respecto al expediente de cesión del campo de El Malecón a la Real Sociedad Gimnástica". En concreto, PRC-PSOE decidió en octubre suspender cautelarmente todos los procedimientos administrativos que vinculan al Consistorio con el club hasta que se resuelva una investigación judicial en marcha que afecta a este último.

El informe de la Secretaría expone textualmente que es "improcedente" que el Ayuntamiento continúe "un procedimiento que puede conducir al otorgamiento de una concesión administrativa a una entidad afectada por un procedimiento penal", ya que esto "puede concluir en un reintegro de subvenciones, con las consecuencias que ello puede tener en su situación financiera".

Por ello, propone que se deje sin efecto el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación de 26 de junio de 2025, mediante el que se aprobó admitir a trámite la solicitud de La Gimnástica para la concesión demanial de uso privativo del estadio y la explotación de sus bajos comerciales.

"Si a juicio de la Corporación se considera conveniente para el interés público la explotación comercial de los bajos del estadio, se propone que sea el propio Ayuntamiento el que licite dicha explotación", resuelve el documento.

Apoyo al Club

En este escenario, el alcalde ha enmarcado la postura municipal en "la defensa del interés público sin renunciar al apoyo al club". "Desde el Ayuntamiento de Torrelavega queremos seguir ayudando a la Real Sociedad Gimnástica, pero siempre defendiendo los intereses municipales", ha afirmado.

Al mismo tiempo, ha subrayado el compromiso del Consistorio con la entidad deportiva, señalando que el apoyo municipal continuará "mediante una subvención nominativa", en reconocimiento a su papel como "club emblemático de la ciudad y como generador de deporte profesional y de base".