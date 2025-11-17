Torrelavega pone en marcha 'Abierto en Vacaciones Navidad 2025' y 'Abierto en Vacaciones para todos'

La concejala de Igualdad de Torrelavega, Patricia Portilla, ha presentado este lunes la nueva edición de los programas de conciliación 'Abierto en Vacaciones: Navidad 2025' y 'Abierto en Vacaciones para Todos'.

El primero está dirigido a niñas y niños de entre 3 y 12 años empadronados y residentes en Torrelavega con el objetivo de ofrecer un entorno educativo, seguro y divertido durante el periodo navideño, facilitando así la conciliación de la vida laboral y familiar. En esta edición se ofertan un total de 80 plazas en los colegios Menéndez Pidal, Menéndez Pelayo, Cervantes y Matilde de la Torre.

Las actividades se desarrollarán del 24 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, de 09.00 a 13:.0 horas, ampliable de 07.30 a 14.30 horas.

Las inscripciones se pueden entregar de de forma presencial en el Centro Municipal 'Espacio Mujeres' desde el 17 de noviembre hasta el 2 de diciembre, de 9.00 a 18.00 horas.

La admisión de participantes seguirá criterios basados en la situación económica y laboral familiar, priorizando a familias con ambos progenitores trabajadores o en formación en horarios coincidentes con el programa. En caso de quedar plazas vacantes, podrán también participar menores cuyos tutores trabajen en Torrelavega, aunque residan en otro municipio.

El coste será ajustado según los ingresos familiares, con precios que oscilan entre los 0 y los 30 euros. Además, Portilla ha anunciado que, por primera vez, habrá bonificaciones del 30% para familias numerosas, monoparentales, víctimas de violencia de género, refugiadas o con personas con discapacidad a cargo.

La concejala ha subrayado que este programa es "una herramienta fundamental y de calidad, muy valorada por participantes y familias" para avanzar en la igualdad real y para apoyar a las familias trabajadoras de Torrelavega. "Nuestro compromiso es seguir ampliando y mejorando estos recursos públicos que facilitan la vida cotidiana y el bienestar de nuestra ciudadanía" ha señalado.

'Abierto en vacaciones para todos'

Además, Portilla ha anunciado la puesta en marcha para este mismo periodo de 'Abierto en Vacaciones para todas y todos', un programa "pionero y único" en Cantabria, que apoya a las familias con niños y niñas con necesidades especiales.

En concreto, se ofertan 9 plazas para niños de entre 6 y 16 años. Las actividades se desarrollarán en el Centro de Educación Especial 'Fernando Arce', cuya colaboración ha agradecido la concejala.