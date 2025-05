Torrelavega habilitará ayudas para instalar ascensores

Se destinará a comunidades de vecinos en las que carezcan de esta infraestructura, no serán subvenciones a la reforma o cambio de instalación. El anuncio lo ha realizado el concejal de obras José Luis Urraca, aunque no ha dado más detalles porque aún se tienen que estudiar los criterios que han de cumplir los futuros beneficiarios. No obstante si ha adelantado que dichos criterios estarán vinculados a la renta.

La iniciativa se ha dado a conocer en la presentación del borrador presupuestario para este 2025. También se habilitará otra partida dirigida al alquiler de vivienda, pero no se han ofrecido mas detalles.