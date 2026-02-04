El Tercer Sector traslada un mensaje de "serenidad, responsabilidad y compromiso" sobre la acogida de menores migrantes

El Tercer Sector de Cantabria que trabaja en el ámbito de la infancia y la protección de menores ha trasladado un mensaje de "serenidad, responsabilidad y compromiso" ante el debate social surgido en la comunidad a raíz del inmueble que ha adquirido el Gobierno regional en Cartes para acoger, en un principio, a 18 menores migrantes no acompañados, de los que dos han llegado ayer mientras que este miércoles lo harán otros cuatro, y a lo largo de la semana, cuatro más.

En un comunicado, el Tercer Sector ha señalado que "Cantabria ha sido históricamente una comunidad solidaria y acogedora", con una amplia trayectoria en la atención y protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

"La acogida de menores migrantes no es una realidad nueva, y se realiza siempre dentro del marco legal vigente, con criterios técnicos, educativos y de protección, y con profesionales especializados", ha indicado. En este sentido, ha precisado que su trabajo tiene como objetivo garantizar el bienestar de los menores y favorecer su desarrollo personal y social, "contribuyendo a entornos seguros y normalizados".

"La protección de la infancia es una responsabilidad colectiva que debe abordarse desde el respeto, la información veraz y la colaboración. Desde el Tercer Sector reiteramos nuestra disposición a seguir trabajando con profesionalidad y compromiso, convencidos de que la convivencia, el diálogo y el acompañamiento adecuado son la mejor garantía para una integración positiva", ha concluido.

Necesidad de más plantilla y más centros públicos

Para UGT Servicios Públicos, “hay una necesidad urgente de ampliar plantillas, crear más plazas y abrir nuevos centros públicos, con profesionales cualificados y condiciones laborales dignas”.

“La sobrecarga de los servicios públicos y la precariedad de los recursos no solo perjudican a las y los profesionales, sino que ponen en riesgo la calidad de la atención y la protección efectiva de esta población infantil y adolescente”, añade en un comunicado la federación ugetista.

Por ello UGT Servicios Públicos exige al Gobierno de Cantabria “el refuerzo inmediato de los recursos públicos de protección a la infancia, con financiación suficiente y estable; la apertura de bolsas de trabajo permanentes, el aumento de plazas estructurales y la dotación de personal acorde a las necesidades reales”.

Además el sindicato reclama “la planificación y creación de nuevos centros públicos, garantizando que la atención a las personas menores se realice desde lo público y en lo público”.

El sindicato también considera indispensable “el impulso de políticas de sensibilización social que fomenten la convivencia, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos; generemos reflexión y medios para que los niños y niñas de hoy, con la garantía al ejercicio de sus derechos de educación, sanidad o de protección, sean nuestros ciudadanos responsables a futuro”.

“Proteger a la infancia no es una opción ni una cuestión ideológica: es una responsabilidad pública irrenunciable y Cantabria debe reforzar sus servicios públicos y situar los derechos de las personas menores de edad en el centro de sus políticas públicas”, concluye el comunicado de UGT Servicios Públicos, que da la bienvenida “a los que han llegado y los que llegarán para hacer juntos una Cantabria plural, inclusiva y sobre todo, humana”.