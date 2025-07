La tasa turística no es una prioridad para Cantabria

La tasa turística grava la estancia de los turísticas y puede hacerlo por alojamiento, variando en función a la categoría, hoteles, albergues, nivel de lujo y también por la duración. Además, puede tener exenciones para ciertos grupos como menores o personas con discapacidad. Una tasa que puede cambiar en función de cada ciudad.

En España se aplica en la actualidad en Baleares y Cataluña y , a partir del 2026, se hará en el País Vasco. En Onda Cero Cantabria hemos querido sondear cómo sería la acogida de una posible tasa turística en la región. Desde la Asociación de Hostelería de Cantabria se muestran en contra de su implantación porque, aseguran, sería un agravio comparativo entre los hoteles, campings y alojamientos ilegales.

En el Gobierno regional trasladan que no hay ninguna previsión en ese sentido y desde el Partido Popular, partido en el Gobierno, se muestran en contra. Creen que en Cantabria no hay un problema más allá de días puntuales. “Esto no es Magaluf”, defienden. Para el Partido Regionalista no es el momento porque sostienen que ahora hay que acoger el mayor número posible de turistas.

Creen que hay otras prioridades a regular como las viviendas de uso turístico y las caravanas. En contra también desde VOX que considera que perjudica al sector y castiga a los visitantes afectando a los negocios locales y la creación de empleo.

En el lado opuesto está el Partido Socialista, única formación que defienden su implantación. Ya han llevado iniciativas en este sentido al Parlamento regional porque entienden que el refuerzo de los municipios ante el volumen de turistas debería será asumido por estos y no por los ciudadanos del municipio.