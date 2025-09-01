El Sonórica volverá a Castro el 17 y 18 de julio y pone a la venta los primeros abonos este martes

La próxima edición del festival Sonórica se celebrará los días 17 y 18 de julio de 2026 en Castro Urdiales, para lo que la organización pondrá a la venta este martes, 2 de septiembre, los primeros abonos antes de anunciar el conjunto de artistas que formarán parte del evento.

Así, se pondrán adquirir un número limitado de abonos, los Early Bird Tickets, que tendrán un precio de 65 euros. También habrá disponible una cantidad muy limitada de Abonos VIP a 99.

Ambos, que incluyen los gastos de gestión, se podrán comprar en la página web del propio festival www.sonorica.es, ha anunciado la organización.

Este año el evento reunió a más de 25.000 personas en el Estadio Riomar donde actuaron Rulo y La Contrabanda, Dani Fernández, Viva Suecia, Siloé, Love of Lesbian y Mikel Izal, entre otros. Contó con un 'sold out' para las dos jornadas, tanto en los abonos como en las entradas de día.