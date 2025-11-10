Sierra del Oso gana la Alquitara de Oro al Mejor Orujo del Año

La destilería Sierra del Oso es la ganadora de la Alquitara de Oro que otorga el Gobierno de Cantabria al mejor orujo del año 2025 y que hace entrega dentro de la Fiesta del Orujo de Potes --declarada de Interés Turístico Nacional-- que este fin de semana celebra su 33 edición. Con éste suma su quinto galardón a los que consiguió en el año 2000, 2002, 2007 y 2022.

Su propietario, Ángel Moreno, ha recogido la placa conmemorativa de manos de la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, en un acto que ha tenido lugar en la carpa de La Serna y en el que ha participado la Cofradía del Aguardiente de Orujo y del Vino de Liébana.

Cata a ciegas

Un jurado formado por reconocidos enólogos y especialistas de la gastronomía ha sido el encargado de elegir el mejor aguardiente del año entre las seis orujeras participantes en el concurso: El Coterón, Mariano Camacho, Marrubio, Martínez de Cos, Picos de Cabariezo y Sierra del Oso.

La elección se realizó en la tarde de ayer, a través de una cata a ciegas y comentada en un acto celebrado ante el público en la carpa de La Serna.

Los catadores han sido Enrique Bellver, periodista gastronómico especializado en vinos y destilados; Miguel Ángel Gómez, enólogo miembro y fundador del grupo de catas de aguardientes 'Akelarre na Quiemada' de Galicia y de la bodega Rías BaixasMar de Envero; Casilda Gurucharri, diplomada por la Wine & Spirit Education Trust y catadora en destacados concursos internacionales; Fernando Gurucharri, licenciado en Ciencias Biológicas y diplomado en Enología y Viticultura; Elena Martín, directora técnica de Espirituosos de España; Francisco José Pérez, responsable de la sección de cócteles y destilados de Diario Sur y Mikel Zebeiro, Premio Nacional de Gastronomía.

Con la entrega de la Alquitara de Oro se ha puesto fin a la Fiesta del Orujo. El acto central tuvo lugar este sábado con la proclamación de Ribagorda como Orujero Mayor.

Desde el viernes ha congregado a miles de visitantes en Potes y en los municipios de la comarca con distintas actuaciones folclóricas, musicales, lúdicas, culturales y gastronómicas.

Como es tradición, al cierre de la fiesta se ha degustado el borono con manzanas repinaldas, uno de los platos típicos lebaniegos.