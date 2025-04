El sector del metal anuncia un calendario de movilizaciones en plena negociación del convenio

Los sindicatos del metal se encuentran en plenas negociaciones del nuevo convenio que marcará durante tres años las condiciones de los trabajadores. Unas negociaciones que, según denuncian los representantes de los trabajadores, están rotas desde la última reunión al no llegar a un acuerdo sobre el incremento salarial y el plus de distancia. Los trabajadores piden una subida del IPC más el 1% anual, teniendo en cuenta que el convenio tendrá una vigencia de tres años, y Pymetal ofrece el IPC más el 0,5% -con lo que la diferencia en el trienio entre ambas propuestas asciende al 1,5%-. Además, piden que no se elimine el plus de distancia, una pretensión que ya se intentó en la negociación del anterior convenio y que ahora vuelve a estar sobre la mesa.

Los secretarios generales de CCOO de Industria, César Conde; de UGT-FICA, Luis Díez; y de FI-USO, Fernando Rey, han defendido que el acuerdo que se firmó en 2022, y que les mantuvo 21 días de huelga, supuso "una pérdida real de cuatro puntos sobre el IPC" porque entendieron que "la situación de aquel momento era mala", tras una pandemia muy dura y unos precios de la energía por las nubes". Pero ahora mismo "la situación es diferente", las empresas "están funcionando muy bien" y exigen recuperar ese poder adquisitivo perdido.

Por todo ello, han organizado una concentración el 9 de abril en Santander y marcharán desde la calle Rualasal hasta la sede de Pymetal. De continuar sin acuerdo, se manifestarán a continuación el 21 de abril y acudirán a la manifestación del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, con las reivindicaciones del sector siderometalúrgico. El siguiente paso, si siguen sin avances, sería convocar una asamblea de delegados del sector la semana del 5 de mayo en la que se abordaría una nueva acción que dependerá de la propuesta de la patronal.

Según los portavoces sindicales, este calendario estará sujeto al avance de las negociaciones. De momento, este jueves están convocados a una reunión en el Orecla que se celebrará a las 10.00 horas.