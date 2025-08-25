Santander recupera la normalidad en el suministro de agua tras reparase la avería del tritubo

Santander ha recuperado la normalidad en el suministro de agua después de que Aqualia haya reparado la avería registrada a primera hora de este sábado en el tritubo -la arteria principal de abastecimiento a la ciudad desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable del Tojo-. La incidencia afectó especialmente a los barrios de La Albericia, El Alisal, Monte, Corbán y San Román de la Llanilla, que han sufrido falta de suministro y bajadas de presión.

Además, también ha quedado solucionado el reventón que esta avería provocó en la tubería general de la Avenida de Valdecilla y que dejó sin agua a los números impares de esta vía desde el 5 al 23, así como a los bloques 18 y 22 de la calle Padre Rábago. Según han señalado fuentes del Ayuntamiento a Europa Press, la incidencia no ha afectado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El servicio se ha restablecido en todo el municipio, en la mayor parte del mismo a última hora de la mañana y en su conjunto al finalizar la tarde, tras acometerse los trabajos que se han demorado más, en la Avenida de Valdecilla y Padre Rábago.

Reventón

En cuanto a la avería, alrededor de las 07.15 horas se produjo un reventón en la tubería de 500 milímetros, a la altura de Revilla de Camargo. La concejala de Media Ambiente, Margarita Rojo, informó entonces que Aqualia -la empresa concesionaria del servicio de agua- se encontraba trabajando en su reparación "desde el primer momento".

Tras la incidencia, se procedió al cierre del tramo de tubería afectada y se ejecutaron las maniobras necesarias para desviar y reponer el suministro.

Como consecuencia de esta avería, se produjo también el reventón en la tubería general en la Avenida de Valdecilla, sobre las 11.00 horas, hasta donde se desplazaron efectivos de Policía Local para garantizar la seguridad en la zona.