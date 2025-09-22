Aviso amarillor por lluvia en Cantabria

Santander lidera la precipitación acumulada en España con más de 60 litros por metro cuadrado

La segunda máxima nacional corresponde al aeropuerto de Santander, donde se han recogido 34 litros por metro cuadrado

Cantabria, en aviso amarillo por oleaje, lluvias y tormentas

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Lluvia en Santander
Lluvia en Santander | https://x.com/AEMET_Cantabria

Santander lidera esta mañana la precipitación acumulada en todo el país con 63,6 litros por metro cuadrado, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, la segunda máxima nacional corresponde al aeropuerto de Santander, donde se han recogido 34 litros por metro cuadrado. Por su parte, Camaleño, con 22,2 litros, ocupa la 10 posición del ranking nacional.

El resto de máximas, en clave regional, se han registrado en San Vicente de la Barquera con 19,2 litros y Santillana del Mar, con 17.

