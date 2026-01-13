Santander estima que un 4% de los coches que ha entrado en la ZBE no tenía etiqueta

El Ayuntamiento de Santander ha estimado que un 4 por ciento de los vehículos que ha entrado en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que comenzó a funcionar el 1 de enero, no tenía etiqueta.

Esta estimación se ha realizado aun "sin cribar y sin cruzar con el trámite administrativo" que faltaría, ya que podría darse "la casualidad" de que sean vehículos de residentes en la zona, con lo que no serán multados.

Así lo ha informado este lunes a preguntas de los medios de comunicación la alcaldesa, Gema Igual, que ha calificado este porcentaje de vehículos que han accedido a la zona restringida como "realmente de mínimos".

En este sentido, ha afirmado que la ciudadanía "sabe, conoce y respeta" la ZBE que, aunque es nueva en Santander, "hace mucho tiempo que está en otras muchas ciudades", además de que afecta "a un mínimo de calles y coches" (los comprados antes del 2006).

Al hilo, la regidora ha criticado que "el ruido mediático" sobre la ZBE es "más el que quiere hacer la oposición que el que supone para los vecinos".

"Sino lo hubiésemos hecho (la ZBE) no nos dan el fondo de transportes", ha recalcado para denunciar que es algo que "nos vuelven a obligar a hacer desde el Gobierno central (PSOE-Sumar). Asimismo, ha incidido en que, a nivel personal, no la ve "necesaria" para la ciudad.

La Zona de Bajas Emisiones entró en vigor el 1 de enero y la implementación de la normativa está en periodo de adaptación hasta el 28 de febrero, en el que hay medidas de señalización y se incide en la concienciación ciudadana. Durante este tiempo no se prevé sancionar a los infractores.