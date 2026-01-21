Santander construirá en San Román, Monte y El Alisal cerca de 100 viviendas de protección oficial

Las tres parcelas para construir cerca de 100 viviendas de protección oficial en Santander estarán ubicadas en "el entorno de San Román, otro en el entorno de Monte - La Albericia y otra está en el sector 1, también en el entorno de El Alisal".
La alcaldesa explicaba hace semanas que el Ayuntamiento de Santander contaba con tres nuevas parcelas para levantar Viviendas de Protección Oficial. No daba a conocer el lugar, algo que ha hecho durante una entrevista en 'Más de Uno Cantabria'.
No solo explicaba que irán ubicadas en estos tres barrios de la capital cántabra, sino que Gema Igual explicaba que en total serán unas cien viviendas protegidas. Además, explicaba que "es un terreno que tiene un trámite urbanístico más largo, porque tenemos que cambiar el uso del terreno. Pero llevándolo a pleno, con información pública, primero aprobación inicial y luego definitiva; tendremos un suelo preparado, antes de que acabe el año, para presentar proyecto para tres edificios nuevos".