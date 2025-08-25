Santander aprueba la regulación de la ZBE y su delimitación a El Ensanche

LEER MÁS Santander implantará la ZBE en El Ensanche de lunes a viernes y solo prohibirá el acceso a vehículos A

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy el proyecto de ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBA) de Santander, así como la delimitación recogida en el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones.

El concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha explicado que, de acuerdo con el proceso de tramitación, el texto se remitirá ahora a la comisión de Desarrollo Sostenible para que los grupos políticos puedan presentar enmiendas, que serán estudiadas y votadas antes de dar paso a la aprobación inicial en Pleno.

A partir de ahí, se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria y se abrirá un plazo de 30 días para la formulación de nuevas alegaciones. Si no se presentan, la ordenanza se dará por definitiva en el siguiente Pleno.

Delimitación de la ZBE

La Junta de Gobierno también ha dado luz verde al proyecto que delimita el área de influencia de la Zona de Bajas Emisiones y los detalles de la regulación.

De acuerdo con esta planificación, la ZBE afectará a vehículos con etiqueta A (anteriores a 2006 en el caso de vehículos de gasoil y anteriores a 2001 si se trata de gasolina) en un perímetro de 2,5 kilómetros y 200.000 m2, -lo que supone el 0,6% de la superficie total de Santander- en la zona del Ensanche, donde residen 5.900 personas.

Este proyecto se incorporará a la ordenanza reguladora de la ZBE, se presentará a los grupos políticos, que tendrán un periodo de alegaciones antes de que el proyecto se debata en Comisión y se lleve al Pleno para su aprobación inicial. La tramitación continuará con la publicación en el BOC, periodo de alegaciones y elevación al Pleno para su aprobación definitiva.