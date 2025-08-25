Aprobación en Junta de Gobierno Local

Santander aprueba la regulación de la ZBE y su delimitación a El Ensanche

A partir de ahora, se abre un plazo de 10 días para la presentación de enmiendas en la Comisión de Desarrollo Sostenible

Santander implantará la ZBE en El Ensanche de lunes a viernes y solo prohibirá el acceso a vehículos A

Alicia Real

Santander |

Mapa de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que proyecta implantar el Ayuntamiento de Santander
Mapa de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que proyecta implantar el Ayuntamiento de Santander | Ayuntamiento de Santander

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy el proyecto de ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBA) de Santander, así como la delimitación recogida en el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones.

El concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha explicado que, de acuerdo con el proceso de tramitación, el texto se remitirá ahora a la comisión de Desarrollo Sostenible para que los grupos políticos puedan presentar enmiendas, que serán estudiadas y votadas antes de dar paso a la aprobación inicial en Pleno.

A partir de ahí, se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria y se abrirá un plazo de 30 días para la formulación de nuevas alegaciones. Si no se presentan, la ordenanza se dará por definitiva en el siguiente Pleno.

Delimitación de la ZBE

La Junta de Gobierno también ha dado luz verde al proyecto que delimita el área de influencia de la Zona de Bajas Emisiones y los detalles de la regulación.

De acuerdo con esta planificación, la ZBE afectará a vehículos con etiqueta A (anteriores a 2006 en el caso de vehículos de gasoil y anteriores a 2001 si se trata de gasolina) en un perímetro de 2,5 kilómetros y 200.000 m2, -lo que supone el 0,6% de la superficie total de Santander- en la zona del Ensanche, donde residen 5.900 personas.

Este proyecto se incorporará a la ordenanza reguladora de la ZBE, se presentará a los grupos políticos, que tendrán un periodo de alegaciones antes de que el proyecto se debata en Comisión y se lleve al Pleno para su aprobación inicial. La tramitación continuará con la publicación en el BOC, periodo de alegaciones y elevación al Pleno para su aprobación definitiva.

