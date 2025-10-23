Santander activará la fase de preemergencia del PEMUSAN por el aviso rojo por oleaje

El Ayuntamiento de Santander activa el dispositivo preventivo por temporal marítimo, a la vista de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Tal y como ha detallado el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, AEMET anuncia aviso de nivel rojo (extremo) de 08.00 a 11.00 horas y naranja (riesgo importante) el resto de la jornada por fenómenos costeros en el litoral.

Según ha indicado, la previsión con aviso rojo establece mar combinada del Noroeste de 7 a 8 metros y viento del Oeste o Noroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8), localmente de 75 a 88 km/h (fuerza 9) mar adentro.

Por lo tanto, el Ayuntamiento activará la fase de preemergencia -PEMU 0- entre las 08.00 y las 11.00 de la mañana. Estará prohibido el acceso peatonal y en vehículos a la avenida Manuel García Lago, permitiendo únicamente el acceso a residentes y clientes del hotel si la situación lo permite.

No estará permitido el aparcamiento de vehículos en todo el paseo del Chiqui y se cerrará el acceso del aparcamiento del Camello desde esta noche y hasta mañana a las 11.00 de la mañana.

En este sentido, tal y como ha señalado el edil, en función de la evolución de la situación, se valorará ampliar los cortes o prolongarlos en el tiempo.

Con respecto a la alerta naranja habrá viento del Oeste o Noroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8), localmente de 75 a 88 km/h (fuerza 9) mar adentro, y mar combinada del Noroeste de 5 a 7 metros. Además, las pleamares serán a las 6:02 y 18:18 horas con coeficientes de 76 y 73. Además, habrá alerta amarilla por viento

Castillo ha recordado que comienza la época de alertas por oleajes y ha hecho un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad de los ciudadanos: “No todas las zonas en las que azotan los temporales pueden balizarse y las previsiones no siempre se cumplen. En ocasiones la fuerza de los temporales es mayor que la inicialmente prevista, por lo que es necesaria la responsabilidad de los ciudadanos para evitar acercarse a zonas que puedan ser barridas por las olas.