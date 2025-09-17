Santander acogerá este domingo 21 una nueva edición del triatlón con la participación de más de 750 atletas

La ciudad de Santander ya tiene fecha para la celebración de un nuevo evento deportivo. El próximo domingo 21 se desarrollará el triatlón ‘Ciudad de Santander’, que está organizado por el Club Deportivo Triciclo Team, y contará con más de 750 atletas de 13 nacionalidades, récord de participación hasta la fecha.

Así lo ha anunciado la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, durante un acto en el que ha estado acompañada por el organizador Enrique Conde; y la directora general de Deportes, Susana Ruiz.

El Triatlón Ciudad de Santander, una prueba de distancia olímpica (1.500 metros, 40 km y 10 km) situará la salida de la prueba en la duna de Zaera, donde comenzará con el segmento de natación y donde además se instalarán los boxes, junto al aparcamiento del Palacio de Festivales.

La prueba contará con premios en metálico para las categorías absolutas, tanto masculina como femenina, además de regalos a todos los participantes y varios sorteos durante el transcurso del evento.

Pellón ha reconocido que el Ayuntamiento está “encantado” de colaborar con la prueba, como no podía ser de otra forma, en donde se conjuga además de la propia actividad deportiva, el esfuerzo con la atracción turística que genera, objetivo principal de esta Concejalía en la organización de eventos, y la solidaridad.

Y es que, como ha explicado, la prueba tiene un importante componente solidario ya que un porcentaje de cada inscripción se destinará a la Fundación Síndrome de Down, la Fundación Calidad en Dependencia y a Desafío Inmortales.

Por su parte, el organizador Enrique Conde, ha señalado que el objetivo de este triatlón es fomentar el deporte y los hábitos de vida saludable a través de una prueba accesible y bien organizada de forma que se busca inspirar a personas de todas las edades a desafiar sus límites, al tiempo que se impulsa la participación ciudadana y el crecimiento del deporte en la región.

Toda la información de la prueba está disponible en la web https://triatlonciudadsantander.com/