Santander acoge este domingo una nueva edición de la carrera solidaria ‘Ponle freno’

Santander acoge este domingo 28 la carrera solidaria ‘Ponle freno’ 2025, una cita por la seguridad vial cuya recaudación se destinará a ayudar las víctimas de accidentes de tráfico.

La concejala de Deportes, Beatriz Pellón, ha dado a conocer hoy los principales detalles de esta iniciativa impulsada por Atresmedia en colaboración con la Fundación Axa, que comenzará a las 10.00 horas con salida y meta en la calle Calvo Sotelo, a la altura de la Plaza Porticada, tanto para las carreras de 5 como de 10 kilómetros y posteriormente, se celebrarán las infantiles.

“Es un honor formar parte del circuito de ciudades Ponle Freno y estoy segura de que los santanderinos van a responder masivamente a esta convocatoria solidaria”, ha destacado Pellón, que ha recordado que se trata del cuarto año consecutivo en el que la carrera se celebra en la ciudad, con alrededor de mil corredores en su última edición.

Pellón ha animado a los ciudadanos a participar en esta carrera, que tiene un precio de inscripción de 10 euros y es gratuita para los más pequeños ya que todo el dinero recaudado se destinará a la asociación AESLEME para proyectos en apoyo a víctimas de accidentes de tráfico.

Tal y como ha detallado, las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 27 de septiembre a través de la web www.carrerasponlefreno.com La entrega de dorsales se realizará en el Centro Comercial Peñacastillo (C. El Empalme, s/n).

“Santander tiene en el deporte uno de los pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida y como administración tenemos el deber y la responsabilidad de visibilizar a las víctimas de accidentes y recalcar la importancia del cumplimiento de la normativa de tráfico para evitar siniestros al volante”, ha concluido.

Proyecto ‘Te puede pasar’

En esta ocasión, los fondos irán destinados al programa de prevención ‘Te puede pasar’, de la Asociación Para el Estudio de La Lesión Medular Espinal (AESLEME). Los siniestros viales matan en el mundo a más de 1,3 millones de personas, provocan entre 20 y 50 millones de traumatismos mortales y es la primera causa de muerte en el mundo para los jóvenes entre 15 y 29 años. Sólo en España fallecieron en 2023 por esta causa 1.806 personas y fueron ingresadas.

‘Te Puede Pasar’ consiste en la impartición de una conferencia gratuita de entre hora y media y dos horas por un lesionado medular por siniestro vial, quien ha sido formado previamente, tanto en Seguridad Vial como en formación de formadores, por los expertos de la Asociación. Estas conferencias se dirigen a los alumnos de ESO, Bachiller y ciclos formativos de colegios, institutos y centros de formación de Santander y espera alcanzar el número de 700 jóvenes santanderinos.

Los canales de Atresmedia Televisión y Atresmedia Radio cuentan con toda la información y la última hora de cada cita. Igualmente, las redes sociales, tanto desde Facebook e Instagram (carrerasponlefreno) como Twitter (@carrerasPF) son testigo de todas las novedades y de los mejores momentos que van dejando las carreras que en este 2025 esperan llenar las calles de miles de personas unidas por la seguridad vial.