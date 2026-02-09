Santander abre una Oficina de Atención ciudadana y habilita una página web para informar sobre la ZBE

LEER MÁS Santander estima que un 4% de los coches que ha entrado en la ZBE no tenía etiqueta

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha visitado hoy la Oficina de Atención que el Ayuntamiento ha abierto en la calle Santa Lucía, 7, para informar a los ciudadanos sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

La apertura de este espacio forma parte de la estrategia que ha puesto en marcha el Ayuntamiento para orientar a los vecinos y visitantes sobre el proceso de implantación de la ZBE, una planificación que también incluye la puesta en marcha de una web informativa y una campaña de comunicación con acciones específicas para divulgar la información entre la ciudadanía.

Acompañada por el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, Igual ha explicado que, desde hoy, la Oficina de Atención presta servicio de lunes a viernes, en horario de 08:30 a 14:30 horas durante un periodo inicial de un año.

Ofrece atención presencial, telefónica y por medios telemáticos, y cuenta con personal especializado para orientar a los ciudadanos, resolver consultas y apoyar la tramitación de autorizaciones.

Igual ha indicado que la oficina está concebida como un espacio de apoyo cercano, especialmente relevante durante el periodo inicial de aplicación de la ZBE.

En este sentido, ha resaltado que, desde la entrada en vigor de la normativa el 1 de enero de 2026, el Ayuntamiento ha priorizado una fase de información y concienciación, con el objetivo de que los vecinos conozcan con claridad el funcionamiento del sistema, las condiciones de acceso y las posibles excepciones.

De forma complementaria a la atención presencial, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la página web www.zbesantander.es como canal central de información y gestión de la Zona de Bajas Emisiones. A través de ella, cualquier persona puede conocer qué es la ZBE, por qué existe y cuál es su ámbito de aplicación, así como consultar mapas detallados de la delimitación y los horarios de funcionamiento, establecidos de lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas.

Uno de los contenidos principales de la web es la información relativa al acceso de vehículos según su distintivo ambiental. Los vehículos con etiqueta CERO y ECO pueden acceder siempre a la ZBE, mientras que los vehículos con etiquetas C y B lo hacen conforme a las condiciones y excepciones previstas en la ordenanza. Los vehículos sin distintivo ambiental, correspondientes a turismos de gasolina anteriores a 2001 o diésel anteriores a 2006, tienen restringido el acceso salvo que cuenten con una autorización específica.

Esta información se presenta de forma clara para que cada conductor pueda conocer su situación concreta antes de acceder a la zona regulada.

Excepciones y autorizaciones

La web recoge de manera detallada las excepciones y autorizaciones contempladas en la normativa, entre las que se incluyen los residentes de la zona, el acceso a garajes privados y aparcamientos públicos situados dentro de la ZBE, las personas con movilidad reducida, los servicios esenciales, el transporte sanitario o escolar, la carga y descarga, los vehículos vinculados a actividades económicas y los vehículos históricos regulados por normativa específica.

Además de la información general, la página web integra un sistema de gestión que permite solicitar autorizaciones, consultar si un vehículo puede acceder a la ZBE y tramitar permisos temporales o excepcionales.

La alcaldesa ha destacado tanto la oficina de atención ciudadana como la página web forman parte del “esfuerzo del Ayuntamiento por implementar herramientas para orientar a los vecinos y visitantes en el proceso de implantación de la Zona de Bajas Emisiones”.

“Desde el primer momento, el objetivo municipal ha sido facilitar la comprensión de la ZBE, resolver dudas y ofrecer canales accesibles para la tramitación de autorizaciones, de manera que la adaptación se realice con seguridad jurídica y con el menor impacto posible en la actividad diaria de vecinos, trabajadores, comercios y visitantes”, ha concluido Igual.