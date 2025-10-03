Santa Cruz de Bezana se mantiene como el municipio cántabro más rico y Ribamontán al Mar escala al segundo puesto

Santa Cruz de Bezana se mantiene como el municipio cántabro donde sus habitantes tienen mayor renta bruta media, de 36.520 euros en 2023, situándose en el puesto 139 a nivel nacional.

La renta media de Santa Cruz de Bezana es 6.404 euros superior a la de Cantabria, que se sitúa en los 30.116 euros, un 3,26% más que en 2022, cuando era de 29.166.

Le sigue, en segunda posición, Ribamontán al Mar (36.434), y a continuación Liendo (35.241); Villaescusa (35.013); Castro Urdiales (34.356), y Piélagos (33.047), según la Estadística de los declarantes de IRPF de la Agencia Tributaria, consultada por Europa Press.

Con una renta media de 33.046 euros, Santander se sitúa en séptima posición, cuatro por debajo de la que tenía el año anterior, cuando era tercera, y tenía una renta bruta media de 32.031 euros.

En este ránking de municipios, destaca el ascenso en puestos y en renta de Ribamontán al Mar.

Así, ha pasado de ser el sexto municipio más rico al segundo en solo un año al experimentar un incremento del 22,4% de su renta bruta media (de 29.767 euros en 2022 a 36.434 en 2023).

Por su parte, Liendo ha escalado dos posiciones --de la quinta a la tercera-- al crecer su renta media bruta un 10,89% en un año, mientras que Villaescusa ha pasado de estar en séptimo lugar a cuarto (+18,01%).

Menor subida de rentas ha habido en Santa Cruz de Bezana, que ha crecido un 1,2%, y un 3,1% en Castro Urdiales.

Por su parte, Piélagos, que en 2022 estaba en cuarta posición, ha bajado al sexto, pese a incrementarse su renta media un 3,99%.

En el lado contrario, los municipios cántabros con menores rentas brutas medias de los detallados por la Agencia Tributaria son Soba (20.240 euros), Rionansa (21.154); Villafufre (23.030) y Arenas de Iguña (23.033).