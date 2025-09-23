San Vicente de la Barquera encabeza la precipitación acumulada en España

San Vicente de la Barquera encabeza la precipitación acumulada este martes en España, con 27 litros de agua por metro cuadrado, y otros cinco lugares de la región figuran entre los diez más lluviosos del país en las últimas horas.

Es el caso de Alto Campoo, que con 16,5 mm ocupa el segundo lugar, y de Tama, en Cillorigo de Liébana, con 11 mm, en cuarta posición, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) actualizados a primera hora de la mañana.

San Felices de Buelna (10,2 mm) aparece en sexto lugar mientras que Altamira, en Santillana del Mar (9,8 mm), y el aeropuerto de Santander (9,6 mm) cierran el ranking nacional, con el noveno y décimo puesto, respectivamente.

Además, Cantabria destaca esta jornada por las temperaturas mínimas, ya que el valor más bajo del conjunto nacional se ha registrado en Cabaña Verónica, en el Parque Nacional de Picos de Europa, con -2,4 grados a las siete de la mañana.

Seis incidencias por lluvias

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha atendido seis incidencias relacionadas con las fuertes lluvias que ha sufrido la comunidad entre las 19.00 horas del lunes y las 7.00 horas de este martes, derivadas de 29 llamadas.

Los Bomberos del Ejecutivo han intervenido anoche y a primera hora de esta mañana en una inundación de garajes en San Vicente de la Barquera, municipio con mayor precipitación acumulada de toda España hasta las 9.10 horas, 27 litros por metro cuadrado.