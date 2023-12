San Román reclama al Ayuntamiento de Santander marquesinas para el barrio

Los vecinos del barrio de San Román en Santander han registrado más de 2000 firmas en el Ayuntamiento para reclamar la instalación de marquesinas. Denuncian que la mayoría de las paradas del barrio están sin aceras y sin un techo donde resguardarse en los días lluvia. Acompañados por los portavoces municipales del partido socialista y regionalista, Daniel Fernández y Felipe Piña, han explicado que el barrio, donde viven unas 17.000 personas, cuenta en la actualidad con cuatro marquesinas, dos del Ayuntamiento y dos del Gobierno de Cantabria, para un total de 29 paradas.

“Los inviernos son duros. Hay que tener en cuenta que estamos en la zona norte de Santander y, la verdad, hace frío, llueve, la gente es muy mayor y ¡mira que heladas ahora por la mañana!¡cómo para coger el autobús y sin marquesinas!”, ha explicado el presidente de la de la asociación de vecinos San Román en Acción, Luis Benito Domínguez.

El portavoz socialista, Daniel Fernández, ha subrayado que los vecinos de San Román llevan “más de siete años pidiendo al Ayuntamiento que atienda las necesidades del barrio, como la mejora de las aceras y la instalación de marquesinas, cuya ausencia ocasiona enormes inconvenientes en especial en estos meses de invierno en días de lluvia y frío”.

Por su parte, el portavoz regionalista, Felipe Piña, ha subrayado que esta reclamación es “un ejemplo más” de lo que ocurre en Santander: el “caos absoluto” en una ciudad que “no tiene modelo, no sabe a dónde se dirige, cuando no tiene PGOU y no tiene un Presupuesto”, ha señalado.

Desde el Ayuntamiento, a través de un comunicado, han trasladado que, en la reunión que mantendrán este lunes con los vecinos les avanzarán la ubicación de las marquesinas que se adjudicaron el pasado 16 de mayo a la empresa Señalética y Mobiliario de Andalucía por un presupuesto de 242.000 euros, y que permitirá instalar un total de 42 marquesinas en paradas que carecen de ellas.