Salud espera resolver el contrato con Diavida antes de agosto y lo sustituirá por uno de emergencia

El consejero de Salud, César Pascual, espera que el contrato del servicio de transporte sanitario programado de Cantabria con la empresa Diavida esté resuelto este verano, "antes de agosto, lo antes posible", y lo sustituirá por uno "de emergencia".

Así lo ha señalado el consejero este viernes a preguntas de la prensa después de que la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga anunciara este jueves en el Debate del Estado de la Región la rescisión del contrato con Diavida por mutuo acuerdo.

Pascual ha indicado que, una vez rescindida la relación contractual con Diavida, se realizará "un contrato rápido de emergencia". Así, el Ejecutivo autonómico hará "un sondeo de mercado con tres o cuatro prestatarias que puedan estar interesadas" y, una vez analizadas sus condiciones, tomará la decisión.

En cuanto al presupuesto, ha señalado que "como mínimo volveremos al precio de base y, a partir de ahí, si hubiera que aumentar porque hay que garantizar el transporte, lo haríamos".

"Hemos aprendido de todos los problemas que ha generado la empresa y es lo que plantearemos a las empresas, que no tiene que volver a suceder y, a partir de ahí, veremos las condiciones que adjudicamos al contrato", ha apuntado.

Tras el informe del Consejo de Estado, que señalaba que los "incumplimientos" laborales y en el transporte sanitario de Diavida "no eran motivo suficiente" para rescisión del contrato, criterio que el consejero no comparte, desde el departamento de Salud decidieron no quedarse "parados" y "en un proceso de 48 horas" negociaron con Divida una rescisión de mutuo acuerdo, ha explicado Pascual.

Según ha detallado, ya se ha iniciado la primera resolución de inicio de expediente y espera "ir muy rápido" para materializar este mutuo acuerdo y "poder solucionar un problema que nos preocupa a todos" porque "la mayoría" de los pacientes de Cantabria que se ven afectados por los retrasos "tampoco están de acuerdo con el Consejo de Estado".

El Comité de DIAVIDA aplaza los paros

El comité de empresa de las ambulancias de DIAVIDA (UGT, CCOO, USO y CGT), concesionaria del transporte sanitario programado del Servicio Cántabro de Salud (SCS), ha aplazado los paros de dos horas en cada turno de trabajo programados hasta el próximo 4 de julio, a la espera de ser informado del acuerdo de rescisión del contrato de adjudicación del servicio a la empresa valenciana.

El portavoz y delegado de UGT en el comité de empresa de DIAVIDA, Ricardo Alonso, ha aclarado en un comunicado que "no supone una desconvocatoria definitiva de las movilizaciones, sino una suspensión temporal a la espera de lo que se decida la próxima semana".

En este sentido, Alonso ha agregado que el comité de empresa solicitará una reunión urgente con la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud para ser informado del proceso de rescisión del contrato con DIAVIDA y de los plazos previstos para la incorporación de una nueva empresa adjudicataria.