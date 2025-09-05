Huelga Docente el 8 y 9 de septiembre

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Cantabria elimina la presencia de los tutores en las clases durante la huelga docente

Es una medida provisional que revisará el próximo lunes, después de escuchar las alegaciones de Comisiones Obreras, que ha recurrido el decreto de servicios mínimos, y el Gobierno de Cantabria

Alicia Real

Santander |

Los docentes de Cantabria y su campaña de Adecuación Salarial en los colegios de la comunidad
Los docentes de Cantabria y su campaña de Adecuación Salarial en los colegios de la comunidad | https://x.com/STEC_Cantabria

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha acordado suspender cautelarmente el decreto de servicios mínimos de la huelga docente en Infantil y Primaria para los próximos lunes y martes en lo relativo a la presencia de los tutores en las aulas de Infantil, primero de Primaria y Educación Especial: los tutores y tutoras no estarán obligados a permanecer en las clases.

En un auto dictado hoy, la Sala adopta esta medida cautelarísima y emplaza al sindicato Comisiones Obreras, quien ha solicitado la suspensión del decreto, y al Gobierno de Cantabria, como parte recurrida, el próximo lunes, a las nueve y media de la mañana, para que presenten alegaciones a esta decisión, que podrá ser revisada por el tribunal.

El auto, contra el que no cabe recurso, señala que, si bien el tutor o tutora desempeña “una función especialmente relevante”, “considerando que son solo dos días de huelga, le parece a la Sala que esa función podría ejercerla alguno de los docentes que, según el decreto, conforma los servicios mínimos”.

Sí se mantiene el resto de servicios mínimos del decreto: la presencia del equipo directivo y un número determinado de docentes en función del número de alumnos de cada centro.

Y ello porque “habida cuenta de la relevancia de los derechos y valores afectados por la huelga, los servicios mínimos relativos al equipo directivo y los docentes añadidos en razón del número de alumnos de cada centro no constituye una desproporción manifiesta ni una limitación desmesurada del derecho de huelga”.

