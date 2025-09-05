La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Cantabria elimina la presencia de los tutores en las clases durante la huelga docente

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha acordado suspender cautelarmente el decreto de servicios mínimos de la huelga docente en Infantil y Primaria para los próximos lunes y martes en lo relativo a la presencia de los tutores en las aulas de Infantil, primero de Primaria y Educación Especial: los tutores y tutoras no estarán obligados a permanecer en las clases.

En un auto dictado hoy, la Sala adopta esta medida cautelarísima y emplaza al sindicato Comisiones Obreras, quien ha solicitado la suspensión del decreto, y al Gobierno de Cantabria, como parte recurrida, el próximo lunes, a las nueve y media de la mañana, para que presenten alegaciones a esta decisión, que podrá ser revisada por el tribunal.

El auto, contra el que no cabe recurso, señala que, si bien el tutor o tutora desempeña “una función especialmente relevante”, “considerando que son solo dos días de huelga, le parece a la Sala que esa función podría ejercerla alguno de los docentes que, según el decreto, conforma los servicios mínimos”.

Sí se mantiene el resto de servicios mínimos del decreto: la presencia del equipo directivo y un número determinado de docentes en función del número de alumnos de cada centro.

Y ello porque “habida cuenta de la relevancia de los derechos y valores afectados por la huelga, los servicios mínimos relativos al equipo directivo y los docentes añadidos en razón del número de alumnos de cada centro no constituye una desproporción manifiesta ni una limitación desmesurada del derecho de huelga”.