Ryanair eliminará cuatro rutas del aeropuerto Seve Ballesteros reduciendo 60.000 plazas. La compañía de bajo coste quita las conexiones con Roma, Milán, París y Viena.

Tres nuevas rutas

"Es una muy mala noticia" para el Gobierno de Cantabria, que intentará revertir esa situación. Lo hará, según el consejero de Transportes, Roberto Media, sacando a concurso en las próximas semanas 3 nuevas rutas con las que el Seve Ballesteros tendrá 42.000 nuevas plazas.

Media ha explicado que “en las próximas semanas saldrán a concurso tres nuevas rutas de ámbito nacional e internacional, que estarán en vigor a partir de la primera del 2026”. “Estamos hablando de 42.000 nuevas plazas”, según ha avanzado el consejero de Transportes cántabros, “con tres destinos que anunciaremos en las próximas semanas”.

Mala noticia para Santander

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha lamentado hoy la decisión de Ryanair de reducir conexiones y rutas desde el aeropuerto Severiano Ballesteros, una medida que ha calificado de “mazazo para la competitividad de Santander”.

La alcaldesa ha advertido de que esta pérdida de conexiones se suma a la reducción de frecuencias en vuelos nacionales, al encarecimiento de los billetes, a la desaparición de vuelos de bajo coste y a una situación cada vez más complicada para los ciudadanos y las empresas.