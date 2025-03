Ruente pasará a ser base permante de la BRIF

La Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Ruente tendrá carácter permanente a partir del mes de junio, con presencia durante todo el año, en lugar de solo tres meses como hasta ahora, y contará con once bomberos forestales, uno más, preferentemente personal que viva en la zona.

Así lo ha anunciado este miércoles la directora general de Biodiversidad del Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico, María Jesús Rodríguez de Sancho, durante su visita a la base de la BRIF de Ruente, donde ha indicado que, dado su nuevo carácter permanente, la brigada podrá atender ahora incendios en todo el territorio nacional.

Rodríguez ha explicado que habrá que conformar una nueva BRIF en Ruente, puesto que, como era temporal, estaba integrada por miembros de otras brigadas que voluntariamente venían a Cantabria durante los meses de mayor emergencia de incendios en esta comunidad autónoma, que son los comprendidos entre febrero y mayo.

Ha detallado que se conformará "con personal preferiblemente apegado a esta comunidad autónoma, que viva en esta zona, colaborando así también con la lucha contra el reto demográfico".

La directora general ha señalado que cuando la BRIF de Ruente no esté trabajando en tareas de extinción, mantendrá la labor que realiza actualmente y apoyará el trabajo del equipo de prevención integral de incendios forestales.

"Creemos que con esta nueva profesionalización y con este nuevo equipo que tendremos aquí contribuiremos a reducir el número de incendios que ocurren y atendiendo también, por supuesto, a la causa de los incendios, que seremos más capaces de conocer precisamente por estar más pegados en el territorio", ha comentado.

Rodríguez ha precisado que el Gobierno de España decidió "hacer un esfuerzo presupuestario mayor, que es complicado en la situación en la que estamos de presupuestos prorrogados, con dificultad de que sean aprobados unos nuevos", para que la BRIF de Ruente tenga carácter anual en atención al compromiso del Ministerio con estas brigadas y a las "numerosas ocasiones" en que la Comunidad Autónoma lo había solicitado.

También, para dar respuesta a la afección que el cambio climático está causando y los cambios socioeconómicos en el medio rural en relación con los incendios forestales.

En referencia a la labor de apoyo que realizará a otros puntos del territorio nacional, porque el dispositivo "tiene esa vocación estatal, no autonómica", la directora general ha remarcado el "esfuerzo de coordinación que se hace entre las administraciones autonómicas y la Administración General del Estado" a través de comités como el de Lucha contra Incendios Forestales.

"Es un privilegio estar en Cantabria y desearos que sea una buena campaña. Los dos últimos años han sido relativamente buenos, no sabemos qué pasará pero tenemos ejemplos bastante pavorosos en otros lugares del mundo como los incendios de Los Ángeles o Japón... No sabemos lo que nos deparará esta campaña, esperemos que no sea demasiado malo y que si es malo, pues seamos capaces de enfrentarlo con el mismo espíritu de colaboración y de compromiso que hasta ahora hemos tenido y habéis demostrado", ha concluido.

Las BRIF tienen diferentes medios aéreos, de mayor y menor capacidad, y brigadas de incendios forestales. Actualmente, hay 10 bases de bomberos distribuidas por el territorio nacional, a las que sumará Ruente.

El Ministerio está ahora en proceso de que a este dispositivo estatal de bomberos forestales se le certifique por el mecanismo europeo de protección civil como uno de los recursos a los que puede acudir para dar ayuda a países que se encuentren en una situación de emergencia.