Revilla "tutelará con imparcialidad" su sucesión mientras Fernández pide unidad y Diestro lo ve "complicado"

El secretario general del PRC y expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, va a "tutelar de manera imparcial" el proceso iniciado en el seno del partido para su sucesión como candidato electoral, relevo al que podrían concurrir cuatro candidatos.

Se trata de la vicesecretaria de Organización del partido y diputada autonómica, Paula Fernández, que registró su candidatura el fin de semana; el alcalde de Reocín, Pablo Diestro, que anunció que haría lo propio esta semana; y el último en hacer el anuncio ha sido el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada. El exconsejero de Ganadería y parlamentario regional, Guillermo Blanco, no descarta concurrir al proceso.

El plazo para postularse se abrió el sábado y se cerrará el próximo viernes y, hasta ahora, suenan esos cuatro nombres para el relevo de Revilla en los carteles de las elecciones autonómicas de 2027.

Revilla: "Cualquiera de ellos puede sustituirme"

Para el secretario general del PRC -que seguirá en el cargo hasta agotar su mandato, en el Congreso previsto en otoño del año que viene- se trata de cuatro personas de "extraordinaria" valía, cualificación y capacidad, por lo que "cualquiera de ellos o de ellas para sustituirme". "Han estado en cargos de responsabilidad conmigo y cuentan con todo mi apoyo", ha remarcado.

Con estas palabras, y en declaraciones a los medios antes de comenzar el Pleno del Parlamento, Revilla ha reiterado que va a "tutelar" el procedimiento, pero siendo "absolutamente imparcial", sin "ninguna interferencia" para "favorecer a unos o perjudicar a otros" y sin decantarse por ninguno de los aspirantes, que tendrán que recabar un 20 por ciento de avales de la Ejecutiva del partido.

De todos modos, aunque logren ese respaldo de la dirección, el jefe de filas de los regionalistas no cree que finalmente vayan a concurrir cuatro a la elección de los más de diez mil afiliados del partido -en unas primarias previstas el 4 de mayo, antes del Congreso Extraordinario del 18 de ese mes- ya que confía en que se logre una lista única: "Que haya consenso sería lo ideal, pero tampoco pasa nada por que haya un par de candidatos y que sean los militantes los que voten".

A este respecto, espera que sea un proceso "limpio y democrático" y que en el caso de que haya acuerdo, todos acaten la decisión y no se reproduzcan en el PRC ejemplos vividos en otros partidos, de "enfrentamientos personales". No obstante, ha admitido la posibilidad de que en aparezcan "algunos problemillas", como suele ocurrir en todas las "batallas electorales".

Revilla ha asegurado estar viviendo este proceso de manera "muy positiva" y "tranquilo", por no haber "influido para nada" en ninguno de los que han decidido presentarse o que no descartan hacerlo, extremos que le han comunicado personalmente y, por tanto, no le ha sorprendido los nombres que se barajan para su relevo.

Ha añadido que la persona que resulte elegida contará con todo el apoyo de la organización y el suyo propio, "como si fuera yo mismo el que me presento a las elecciones" autonómicas.

"Todos ellos han trabajado conmigo estrechamente y son amigos míos. Yo voy a mantener una imparcialidad absoluta en el proceso como corresponde a facilitar unas elecciones limpias y, también, con el compromiso de que quien gane estas elecciones va a tener el apoyo total del partido, desde luego el mío. Cualquiera de las personas que me vaya a sustituir me va a tener en la campaña electoral trabajando como si fuese yo el que encabezase la candidatura", ha abundado.

También ha confesado que le "costaría" escoger a su sucesor entre los nombres que, por ahora, han presentado candidatura o no descartan hacerlo, porque "todos ellos tienen cantidad de méritos", como su "fidelidad" y "trabajo" en el partido, unos en los ayuntamientos (Diestro y López Estrada) y otros en el Gobierno (Fernández y Blanco), pero "siempre al lado mío".

"La prueba es que me merecen la confianza es que todos han estado, de alguna forma, muy ligados a la gestión mía como secretario general y como presidente del Gobierno", ha zanjado. "Todos son amigos míos, a todos les tengo una estima extraordinaria, todos están cualificados para sustituirme", ha insistido.