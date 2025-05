Revilla sobre la demanda del rey emérito: "Voy con el ánimo de la conciencia tranquila, que es lo más importante"

LEER MÁS El rey emérito demandará a Revilla en los juzgados de Madrid tras la fallida conciliación

Miguel Ángel Revilla sostiene que "respeta la justicia" y que tiene "la conciencia tranquila" ante la demanda que presentará el rey emérito, Juan Carlos I, contra él en los juzgados de Madrid tras la fallida conciliación celebrada el pasado viernes en Santander.

Durante una entrevista en 'El Hormiguero', Revilla ha explicado que es "un hombre que respeta la justicia, voy con el ánimo de la conciencia tranquila, que es lo más importante. Sé que la gente está agradecida que haya alguien que diga lo que muchos no pueden decir".

El expresidente de Cantabria mantiene que tiene "la conciencia tranquila" y "un muy buen abogado". Según explicaba el líder regionalista durante la entrevista con Pablo Motos, "nunca" ha tenido "ningún privilegio" puesto que no es "un aforado". "He querido pasar por esa prueba del juzgado de a pie, como van los demás, porque yo nunca me he saltado una cola, porque yo nunca he tomado ningún privilegio".

"Convencido" de que no ha mentido

Revilla insiste en que "está convencido" de que no ha mentido, alegando que el hecho de no tener una sentencia judicial "no excluye" a tener "la convicción" de que una persona "es corrupta". El expresidente ha indicado que está "preparado" para un juicio que, en su opinión, "no es normal", aseverando eso sí que va a "acatar" lo que dicte la justicia.

"A mí no me hace ninguna gracia, yo no he originado esto, aunque algunos lo piensen. Es más, yo he llevado siete meses sin hablar de esto. No sé qué le ha pasado por la cabeza", ha sentenciado.