Rescatados por el viento 7 jóvenes que hacían paddle surf en Santander

Siete jóvenes que habían alquilado este sábado tablas de paddle surf en la playa de Los Peligros, en Santander, han tenido que ser rescatados ya que no podían regresar al arenal a causa del fuerte viento del nordeste que ha soplado esta jornada en la ciudad.

Además, dos de ellos han tenido que ser apartados del canal de navegación ante el peligro de ser arrollados por un mercante que entraba al Puerto, según han informado fuentes de la Guardia Civil, que ha indicado que debido a lo ocurrido se denunciará a la empresa de alquiler.