Rescatado un hombre de 81 años de Santander que desapareció de madrugada en Arenas de Iguña

La Guardia Civil de Cantabria, ha logrado localizar y evacuar a un varón de 81 años de edad y vecino de Santander desaparecido desde la madrugada del día 26.

El pasado día 26 de agosto, se denunció la desaparición de esta persona que se dirigía desde Santander a Vargas. Por motivos que se desconocen, éste varón se desorientó y accedió al Parque Natural Saja Besaya, desde el Término Municipal de Arenas de Iguña.

Debido a la intensa niebla y a la falta de luz, perdió el control de su turismo y salió de la pista forestal por donde transitaba a la altura del paraje “Caserío de Abascal” cercano al pueblo de San Vicente de León.

Los agentes, en el momento que fueron conocedores de la desaparición, pusieron en marcha un operativo de búsqueda, que concluyó con la localización del varón a unos 500 metros del lugar donde tenía accidentado su vehículo, con claros signos de desorientación.

Ésta persona fue trasladada en ambulancia al Hospital de Sierrallana.