Renfe programa 198 circulaciones de autobuses por las obras entre Casar de Periedo y Cabezón de la Sal

Las obras que Adif ejecuta interrumpirán el tráfico ferroviario del 26 al 30 de agosto entre Cabezón de la Sal y Casar de Periedo. Los trabajos afectarán a los servicios de la línea C-2 de Cercanías Santander – Cabezón de la Sal y a los servicios de Media Distancia. Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe pondrá en marcha un plan de transporte por carretera para todos los trenes en los trayectos y días afectados.

Los trabajos que ejecuta Adif en la red de Ancho Métrico conllevan tanto la mejora de rasante como el drenaje transversal en el tramo comprendido entre Cabezón y Ontoria mediante la elevación de la cota de la vía.

Durante las obras, se programarán 178 circulaciones de autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros de Cercanías y 20 circulaciones para los servicios de Media Distancia.

Trenes de Cercanías:

Los viajeros de los trenes de línea C-2 Santander – Cabezón de la Sal realizarán por carretera el tramo entre Cabezón de la Sal y Casar de Periedo.

Trenes de Media Distancia:

Los viajeros de los trenes de Media Distancia realizarán por carretera el tramo entre Casar de Periedo y LLanes. Las paradas de los autobuses que realizarán el servicio estarán expuestas en las estaciones y apeaderos afectados. Renfe recuerda que en los trayectos por carretera no está permitido viajar con bicicletas ni animales de compañía. Los horarios se podrán consultar en Renfe.com y se utilizará el teléfono de atención telefónica 900 90 89 32.