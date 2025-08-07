Nuevas frecuencias de tren en Cantabria

Renfe ofrece dos nuevos trenes entre Madrid y Santander los viernes y domingos

El Intercity saldrá de Madrid los viernes a las 15.20 y los domingos partirá de Santander a las 16.00 horas

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Tren de Cercanías de Renfe
Tren de Cercanías de Renfe | Renfe

Renfe pondrá en marcha dos nuevas circulaciones entre Madrid y Santander, una por sentido, y con las que se amplían a 42 las circulaciones sin enlace entre ambas ciudades a la semana.

El Intercity Madrid-Santander efectuará su salida de Chamartín Clara Campoamor los viernes a las 15.20, con llegada a las 20.13 a la estación de la capital cántabra.

Y en sentido contrario, el convoy saldrá de Santander los domingos las 16.00 horas con llegada a Madrid a las 20.22.

Los servicios que reforzarán la conexión entre Madrid y Santander realizarán parada también en Torrelavega, Reinosa, Palencia y Valladolid Campo Grande en ambos sentidos.

Los billetes ya están disponibles en los canales de venta habituales de Renfe, ha informado la compañía ferroviaria en un comunicado.

