El regionalista Manuel Grande dimite como alcalde de Tudanca, cuya mayoría pasará al PP

El regionalista Manuel Grande ha anunciado esta semana en el Pleno de la Corporación su dimisión como alcalde de Tudanca, una decisión que ha tomado "por motivos personales".

Asimismo, el regidor ha manifestado que dimitirá también como concejal del Ayuntamiento, por lo que, una vez confirmada su dimisión, la Junta Electoral tendrá que designar al siguiente candidato más votado que entra en la Corporación, que en este caso es del PP.

De esta forma, si toma el acta el nuevo edil 'popular', cambiaría la mayoría de la Corporación, al pasar el PP de dos a tres concejales y el PRC de tres a dos. Así, posteriormente, una vez conformada la nueva Corporación, se elegirá al nuevo alcalde en el Pleno.

Y es que en Tudanca, al contar solo con 157 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024, salen elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos hasta completar el número total de concejales a elegir, que en este caso son cinco.

En concreto, además de Grande, conforman la Corporación municipal Lucas Rodríguez y Alberto Rodríguez, del PRC; y Mario González y Eduardo José Martínez, del PP.

En la actualidad Grande ocupa la Alcaldía bajo las siglas del PRC, partido en el que inició su andadura política, si bien gran parte de su trayectoria ha formado parte del PP.