Recogidas más de 1.600 toneladas de algas asiáticas en las playas de Noja en tres días

Las consejerías de Medio Ambiente y de Pesca del Gobierno de Cantabria han recogido más de 1.600 toneladas de alga asiática en las playas de Noja en tres días y que serán tratadas y eliminadas por el dispositivo de emergencias que continúa con sus labores de limpieza de los arenales del municipio.

El Ejecutivo regional ha reclamado al Estado que cumpla con la Estrategia de Control de esta especie invasora ('rugulopteryx okamurae'), y en una carta remitida junto al Ayuntamiento exige al Ministerio para la Transición Ecológica que se haga cargo de los "graves" costes económicos de las labores acometidas, hasta ahora 60.000 euros en medios humanos y materiales.

Los consejeros de Medio Ambiente, Roberto Media, y de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez que asuma sus competencias y responsabilidades y afronte el desembolso que supone recuperar el estado habitual de los arenales nojeños.

"Esto supone unos costes económicos importantes que tiene que asumir el Ministerio porque, además de las cuestiones técnicas que hay que resolver en tierra con la recogida del alga, en el mar se está produciendo un daño a los pescadores y a los mariscadores que no tienen por qué soportar, además del problema medioambiental que hay que resolver", ha señalado Media.

El además titular de Fomento, Ordenación del Territorio y Vivienda ha pedido a la Administración central que "no se ponga de perfil" porque es competencia del departamento que encabeza Sara Aagesen "resolver este problema".