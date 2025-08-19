REABRE FUENTE DÉ

El Teleférico de Fuente Dé y el Hotel Áliva retoman su actividad tras el cierre preventivo de los últimos tres días

Ambas instalaciones de Cantur cerraron sus puertas el pasado sábado a causa del humo provocado por los incendios de León

María Agudo

Santander |

Teleférico de Fuente Dé
Teleférico de Fuente Dé | Twitter Cantabria Infinita @cant_infinita

El teleférico de Fuente Dé y el Hotel Áliva han retomado su actividad hoy tras el cierre temporal de tres días realizado a causa del humo provocado por los incendios forestales en León. Ambas instalaciones se han mantenido cerradas entre el sábado y el lunes como medida preventiva por las condiciones del aire y la falta de visibilidad en la vertiente cántabra de Picos de Europa.

El teleférico reabre con su horario habitual en agosto, de 08:00 a 19:00 horas, y el Hotel Áliva recibirá este mediodía al medio centenar de personas que tenían reserva para hoy. El Gobierno de Cantabria recomienda a los usuarios no acercarse a las zonas donde los efectivos de Protección Civil siguen trabajando, especialmente en el macizo central y la subida de Liordes con el fin de no entorpecer los trabajos de prevención que pueda realizar el operativo de emergencias.

El personal de Cantur informará a los clientes sobre las medidas recomendadas como apoyo a los voluntarios de Protección Civil que sobre el terreno están informando a excursionistas y visitantes.

