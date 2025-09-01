Fiesta ilegal en Valdáliga

La 'rave' de Roiz se salda con denuncias por no tener autorización ni seguridad, por drogas y acampada ilegal

Acaba la 'rave' de Roiz: 116 vehículos, 312 personas y 29 denuncias por drogas y alcohol

Europa Press | Alicia Real

Santander |

'Rave' ilegal en la cantera de Roiz, Valdáliga
'Rave' ilegal en la cantera de Roiz, Valdáliga | Google Maaps

La fiesta ilegal ('rave') que se celebró en la cantera de Roiz, en Valdáliga, desde el pasado viernes 22 de agosto y hasta el miércoles día 27, cuando terminaron de abandonar el lugar los más de 300 participantes, se va a saldar con varias denuncias por diferentes motivos, como carecer de autorización o medidas de seguridad y por acampada ilegal o tenencia de drogas en lugares públicos.

Según han informado desde la Delegación del Gobierno en Cantabria a Europa Press, las denuncias se van a interponer por infracciones relacionadas con la Ley autonómica de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, por la organización de un evento sin la autorización necesaria, ni las medidas de seguridad exigibles, lo que pudo "originar situaciones de riesgo para las personas".

Además, creen que se ha incumplido la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, por la tenencia de drogas en lugares públicos. Y también se va a denunciar el evento por llevar a cabo una acampada ilegal y por la conducción de vehículos a motor bajo los efectos de drogas, motivo este último por el cual fueron interceptados una treintena de conductores.

Sanciones

Desde la Delegación del Gobierno avisaron que los organizadores se pueden enfrentar a sanciones de hasta 600.000 euros y los participantes, a multas de entre 150 y 30.000 euros.

Por su parte, la empresa concesionaria de la cantera interpuso una demanda por la ocupación ilegal del espacio.

