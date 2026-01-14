El 'Rasca X50' de la ONCE deja en Cabuérniga un millón de euros

El 'Rasca X50' de la ONCE ha dejado en el municipio cántabro de Cabuérniga el millón de euros de su premio mayor.

David Gómez Fernández es el vendedor de la ONCE que ha dado este millón de euros en su ruta de venta por la localidad, ha informado la Organización.

El 'Rasca X50' de la ONCE es el juego en el que por 10 euros se puede llegar a ganar hasta un millón euros, como ha sucedido al afortunado que ha comprado el boleto en Cabuérniga.

Si alguno de los números del rasca coincide con alguno de los números ganadores, se gana el premio correspondiente. Si coincide con alguno de los números multiplicadores (X2, X5, X10 X20 o X50), el premio se multiplica por 2, 5, 10, 20 ó 50.