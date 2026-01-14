Su mayor premio

El 'Rasca X50' de la ONCE deja en Cabuérniga un millón de euros

David Gómez Fernández es el vendedor de la ONCE que ha dado este millón de euros en su ruta de venta por la localidad

Europa Press

Santander |

El 'Rasca X50' de la ONCE
El 'Rasca X50' de la ONCE | ONCE

El 'Rasca X50' de la ONCE ha dejado en el municipio cántabro de Cabuérniga el millón de euros de su premio mayor.

David Gómez Fernández es el vendedor de la ONCE que ha dado este millón de euros en su ruta de venta por la localidad, ha informado la Organización.

El 'Rasca X50' de la ONCE es el juego en el que por 10 euros se puede llegar a ganar hasta un millón euros, como ha sucedido al afortunado que ha comprado el boleto en Cabuérniga.

Si alguno de los números del rasca coincide con alguno de los números ganadores, se gana el premio correspondiente. Si coincide con alguno de los números multiplicadores (X2, X5, X10 X20 o X50), el premio se multiplica por 2, 5, 10, 20 ó 50.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer