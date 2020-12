¿Qué hacer en Cantabria en Navidad?

¿Qué actividades llevarán a cabo los ayuntamientos de Cantabria por Navidad? ¿Qué programación realizarán las instituciones culturales cántabras durante estas fechas? Aquí resumimos las más importantes.

En Santander, autocine navideño

El aparcamiento de los Campos de Sport del Sardinero se convertirá este miércoles, 23 de diciembre, en un autocine en el que se proyectarán once películas navideñas, de animación, con temática familiar, comedias románticas y de aventura. Las proyecciones tendrán lugar los días 23, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, y 1, 2, 3 y 4 de enero. La entrada es gratuita y puede reservarse a través de la página web www.autocinesantander.es, en la que también podrá consultarse la cartelera. Todas las películas se proyectarán a las 19.00 horas.

Los asistentes podrán disfrutar de cine familiar como 'El Grinch', que abrirá la cartelera el miércoles, 23 de diciembre; 'Polar Express' que se proyectará el día de Navidad o 'E.T.', que podrá verse el día 26. Los días 27, 28, 29 y 30 el autocine de Santander emitirá 'Padre no hay más que uno', 'Love Actually', 'Charlie y la fábrica de chocolate' y 'Los fantasmas atacan al jefe', respectivamente. Las proyecciones previstas para enero son 'Indiana Jones en busca del Arca Perdida', el viernes día 1; 'Atrapa la bandera' al día siguiente; 'Arthur Christmas: operación regalo', el 3 de enero, y 'El origen de los guardianes' el día 4.

Actividades navideñas en el Centro Botin

Entre la programación destaca la actividad 'El viaje', que tiene el objetivo de "viajar con la imaginación" a través de obras relacionadas con los viajes, desde la exposición 'Miradas al arte' y hasta el dibujo del artista visual Carlos Corres. Se desarrollará del 23 de diciembre al 10 de enero, entre las 17 y 20 horas, al precio de 2 euros para el público en general y gratis para los 'Amigos'.

'Grillos y luciérnagas', un espectáculo teatral para niños, es otra de las actividades destacadas del programa, que tendrá lugar el 9 de enero a las 18 horas, al precio de 4 euros para el público general y 2 euros para los 'Amigos'. Además, los días 26, 27, 29 y 30 de diciembre y 2, 3, 7, 8, 9 y 10 de enero, de 12.00 a 14.00 horas, ofrecerá 'Burbujas al mar', una actividad que consiste en enviar deseos con burbujas, a través de la danza y el movimiento, guiados por Rebeca García Celdrán, de la compañía Mymadder ha señalado. El precio de esta actividad es de 2 euros para público general y gratis para los 'Amigos'.

La programación de este año también incluye 'Cine y chocolate'. Una actividad tradicional del centro que consiste en ver películas de cine en el anfiteatro exterior y que invita a tomar chocolate y bizcocho. Así, entre las proyecciones previstas se encuentran 'Mr. Magorium y su tienda mágica' el 26 de diciembre, 'Paddington II' el 2 de enero y 'Día de lluvia en Nueva York' el 8 de enero. Todas comenzarán a las 18 horas y el precio por entrada es de 2 euros para el público general y gratuito para los 'Amigos'.

Además, el Centro Botín ha organizado 'Música viva' para los días 26, 27 y 30 de diciembre, y 2, 3, 7, 8 y 10 de enero, de 11.30 a 13.30 horas, que ofrece la oportunidad de escuchar música en directo con amigos y familiares, rodeados de obras de arte y mirando al mar. De esta forma, se podrá disfrutar del concierto de los músicos del Conservatorio Jesús de Monasterio de Santander, a un precio de 2 euros para el público general y gratis para los 'Amigos'. Y la banda sonora de Año Nuevo, el 3 de enero, correrá a cargo de la compañía de música francesa 'Le Piano du Lac', con el concierto 'Piano suspendido', acompañado de una bailarina, con pases a las 11.30, 13 y 17 horas, al precio de 6 euros para el público general y 3 para los 'Amigos'.

Cuentacuentos, música y payasos en Torrelavega

Este miércoles 23 de diciembre, a las 17.30 horas, y el 24 de diciembre, en horario de 12 y 17.30 horas, la compañía La Pera Llimonera representará en el Teatro Municipal Concha Espina el espectáculo 'Baobab. Un árbol, una seta y una ardilla', recomendado a partir de 5 años. El precio de la entrada es de cinco euros, y su información se puede consultar la web www.tmce.es.

Además, este miércoles a las 12 horas la ciudad acogerá el pasacalles de la Charlos Dixie Christmas Band por el centro de la ciudad, dentro de la iniciativa'Dulce Navidad en las Calles'.

Y dentro de 'La Navidad en la Sala Mauro Muriedas', hoy y mañana habrá también cuentacuentos a las 18 horas, con entradas limitadas hasta completar aforo.

Del 26 al 29 de diciembre, en el Teatro Municipal Concha Espina, a las 19 horas, tendrá lugar el Primer Festival de Payasos, que llevará al escenario torrelaveguenses a Tortel Poltrona, Alonso&Hermanos Rampin, Johny Rico y Leandre Rbera. El precio de la entrada es de tres y cuatro euros.

La tradicional Feria Artesanal de Navidad, en la que participan 20 puestos, se podrá visitar en la Avenida de España hasta el 5 de enero, en horario de mañana y tarde.

Castro Urdiales, actividades en el Parque Amestoy

Una carpa instalada en el Parque Amestoy de Castro Urdiales será el escenario de los distintos actos de las fiestas navideñas programados, que incluyen actividades culturales, juveniles y actuaciones para todos los públicos. La oferta cultural está compuesta por propuestas de cine, teatro, cuenta cuentos, espectáculos de magia y música en directo y comenzará este 22 de diciembre, hasta el próximo 4 de enero.

La programación comienza este martes con la proyección de las películas de 'El Grinch' (18 horas) y 'ET' (20 horas). El 23 de diciembre, de 12 a 14 horas, se celebrará el acto 'Papa Noel y sus amig@s', y a las 18 horas la actuación 'El Abuelo viene en Navidad', de Ulape Teatro.

El día 26, a las 12.30 horas, tendrá lugar el espectáculo 'Última Flor del Sol', de Patata Tropikala, y a las 18.30 horas 'Malasia Kids', organizado por Musical Disney.

El día 27, a las 12.30 horas, Itziar Gamero, ofrecerá el cuentacuentos 'Querido Lobo', a las 18 horas se proyectará 'Toy Story 4' y a las 20 'Los Gremlins'.

El 28, a las 18 horas, podrá verse el espectáculo de magia de Alejandro Revuelta y Mágica Estela 'Dos juntos pero no revueltos'. El 29, a las 18 horas, actuará el mago Raúl Alegría con 'Pura Magia'; y a las 20 horas habrá música en directo con Lucía Vena y David Argos y 'Cantando la Navidad'.

El día 30, a las 18 horas, actuará el mago Xuso con 'Montando la Navidad'. El 2 de enero, a las 12.30 horas, será el turno de 'Los Cuentacuentos de María Sarmiento', con Anselmo Hererro; y a las 18.30 horas, cuentacuentos, pero esta vez con Julianini y su 'Érase una vez en el Bosque', para acabar a las 19.30 horas con 'La tarde de Raspu'.

El 3 de enero, a las 18 horas, After Perdices ofrecerá 'cuentacuentos Navideños', y a las 19.30 horas, de nuevo 'La tarde de Raspu'.

Por último, el 4 de enero, de 12 a 14 horas, será el turno del Cartero Real, para finalizar a las 19 horas con 'La tarde de Raspu'.