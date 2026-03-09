El PSOE de Reinosa presenta una moción de censura contra el PP

El secretario general del PSOE en Reinosa y portavoz municipal, Sergio Balbontín, presentará este lunes, 9 de marzo, una moción de censura contra el alcalde 'popular' José Luis Lopez Vielba.

Balbontín ha asegurado que el PSOE lleva trabajando en ello y "decidido" desde el día que se anunció la ruptura del pacto de gobierno entre PP y PRC, a finales de enero.

"Desde hace más de un mes pasamos los primeros documentos. Hemos ganado las elecciones y sabemos cuál es nuestro proyecto y compromiso", ha trasladado en un comunicado, después de que el PRC instara a los socialistas este viernes a aclarar si finalmente presentarían la moción de censura, que ya avanzaron que estarían dispuestos a apoyar para que salga adelante y expulsar con ella de la Alcaldía a López Vielba.

Balbontín ha recalcado que "no se esconde de nada" y ha defendido que dará este paso "por responsabilidad con los vecinos y para cuidar y proteger a Reinosa tras estos tres años de abandono, deterioro y decadencia promovidos por un alcalde del PP escondido y que ha gobernado sin defender los intereses de Reinosa". "Es urgente sacar a Reinosa de la ruina y el PSOE somos un partido de gobierno y de palabra", ha sentenciado.

Según ha indicado, los regionalistas tienen desde el 29 de enero "un documento de 14 caras" con las propuestas del PSOE "para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad de Reinosa con un proyecto ambicioso y global de ciudad".

Además, ha revelado que desde el PSOE de Reinosa trasladaron al PRC a comienzos de esta semana, tras obtener luz verde de ambas ejecutivas locales, otro documento de cuatro hojas para rubricar por ambas formaciones y en el que los dos partidos se comprometen a dar estabilidad al municipio y a aprobar un presupuesto de forma conjunta, "entre otros muchos acuerdos".

Balbontín ha explicado que los socialistas reinosanos se reunieron "hace ya muchos días" y aprobaron por unanimidad la presentación de la moción de censura, "rica en propuestas políticas para impulsar y reactivar social, económica e industrialmente a Reinosa", que además "fueron trasladadas al PRC hace ya varios días".

"Días después de la ruptura del pacto entre el PP y el PRC, el 29 de enero, se les presentó a los regionalistas también un documento de 14 caras apelando a la responsabilidad compartida que tenemos ambos partidos para que Reinosa salga del bloqueo político, institucional y de la situación de quiebra que ha provocado el actual alcalde de Reinosa", ha afirmado.

El socialista ha relatado que el PRC respondió al documento "ofreciéndose a apoyar la moción de censura del PSOE sin entrar en el gobierno". Y aunque un gobierno en minoría de cuatro concejales "no les parecía la mejor opción", "por responsabilidad aceptamos esos votos del PRC con el compromiso de alcanzar un acuerdo presupuestario", ha argumentado Balbontín.

Medidas

Según ha explicado, en ese documento se reflejan políticas como desbloquear la situación del polígono de La Vega, eliminar los pasos a nivel, mejorar las frecuencias ferroviarias con la ciudad o recuperar las lanzaderas de empleo, así como proyectos para mejorar las avenidas de La Naval o la avenida Castilla, trabajar con UGT para recuperar su edificio en la ciudad para usos municipales o rehabilitar el colegio Concha Espina.

Además, aborda la forma de relacionarse con los vecinos, "a la vez que dignificar la política".

El PSOE ha indicado que lleva varios días esperando respuesta a ese documento con la rúbrica de ambos partidos para presentar la moción de censura. No obstante, "como parece en su nota de prensa que [los regionalistas] no tienen ningún inconveniente al documento, el lunes registraremos la moción", ha trasladado.

Por último, ante la crítica del PRC por abstenerse en algunas votaciones, como la de la reorganización del Ayuntamiento, Balbontín ha defendido que lo han hecho "siempre por responsabilidad". "No seremos nunca los socialistas quienes no garanticemos la estabilidad de Reinosa. Su futuro es nuestra única prioridad, porque no olvidemos que esta situación no la hemos provocado nosotros, como tampoco nosotros hemos puesto a este alcalde", ha sostenido.

Precisamente por esa "responsabilidad con el futuro de Reinosa" presentarán el lunes la moción, que en base a lo manifestado por los regionalistas parece que tendrá su apoyo "tanto para una nueva Alcaldía como para un nuevo marco presupuestario".

"Nuestra ciudad merece recuperar la estabilidad, la dignidad institucional y el rumbo. Es momento de devolver a Reinosa la confianza en sí misma, el respeto y la decencia que no le han dado durante estos tres años quienes ahora quieren gobernar en minoría y de espaldas a la mayoría", ha concluido.