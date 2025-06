El PSOE denuncia un nuevo ataque a su sede de Cantabria con la palabra "mafia"

El PSOE ha denunciado este domingo un ataque vandálico contra su sede de Cantabria con pintadas en el suelo con la palabra "mafia", y ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su "silencio" al respecto.

"La sede del PSOE de Cantabria ha vuelto a ser atacada. Esta vez, con la palabra "mafia". No es una casualidad: es uno de los lemas más repetidos por Alberto Núñez Feijóo y sus portavoces en los últimos días. Un eslogan convertido en consigna para agitar la calle", ha expresado la formación en un comunicado, recogido por Europa Press.

Los socialistas han trasladado que "no es la primera vez que esta Casa del Pueblo es atacada", recordando que "hace apenas unas semanas, un encapuchado lanzó dos artefactos explosivos caseros con 79 personas dentro". En este sentido, han recriminado a Feijóo que "jamás" condenase lo que, a su juicio, fue "un atentado gravísimo". "Este fin de semana, de nuevo, otra agresión. De nuevo, otro silencio", han criticado.

Con ello, la formación ha lamentado que "desde noviembre de 2023, ya son más de 170 ataques registrados contra sedes del PSOE en toda España", denunciando así "una campaña sistemática de acoso" que, en su opinión, "algunos prefieren ignorar". "Pero la violencia política no se tolera. No se blanquea. Se condena", ha sentenciado.

"Los socialistas decimos más alto que nunca que podrán vandalizar nuestras sedes, pero no podrán manchar nuestros principios ni amedrentarnos en nuestra tarea, que no es más que mejorar la vida de los españoles. Frente al odio, más democracia", ha concluido el PSOE.

"El odio nunca es el camino"

El secretario general del PSOE cántabro, Pedro Casares, ha publicado en su red social 'X' un mensaje en el que afirma que "el odio nunca es el camino", en reacción al nuevo ataque.

"La democracia es convivencia, es respetar a quien piensa diferente y es concordia. Nada de eso se refleja en estos ataques e insultos", ha aseverado a lo que ha añadido que su formación seguirá "reivindicando la revolución del respeto frente a los intolerantes".

Mientras, desde la cuenta del PSOE de Cantabria han señalado que su sede "ha vuelto a ser atacada" por "quienes no respetan ni toleran a quien no piensa como ellos", y han afirmado que "los insultos y el odio no nos detendrán en el afán de seguir mejorando la vida de la gente".

"Seguiremos avanzando en más democracia, garantía de una mejor convivencia", han concluido los socialistas cántabros.