El próximo curso escolar comenzará en Cantabria con varias jornadas de huelga en septiembre y octubre

El próximo curso escolar comenzará con varias jornadas de huelga en septiembre y octubre si no hay acuerdo salarial con los docentes. La Junta de Personal Docente convoca dos días de paro en cada etapa educativa, con lo que las jornadas de paros serán:

8 y 9 de septiembre en los colegios.

en los colegios. 11 y 12 de septiembre en los institutos.

en los institutos. 17 y 18 de septiembre en los centros de personas adultas, música y danza, artes plásticas y diseño.

en los centros de personas adultas, música y danza, artes plásticas y diseño. 7 y 8 de octubre en las escuelas oficiales de idiomas.

Incluso, si aún así no hay acuerdo, la Junta, integrada por los sindicatos ANPE, STEC, CCOO, TU y UGT, está dispuesta a "paralizar el sistema educativo" toda la semana del 20 al 24 de octubre, previa a la presentación de los Presupuestos autonómicos de 2026 en el Parlamento regional.

"Comenzará el curso, pero no las clases"

"Comenzará el curso, pero no las clases", ha anunciado este viernes la Junta de Personal Docente que, "ante la falta de convocatoria y propuesta de negociación" por parte de la Consejería que dirige Sergio Silva (PP), va a convocar dos días de huelga al inicio del curso en cada etapa educativa además de otros cinco días en octubre.